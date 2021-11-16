В скорую - с ножом в спине: в Кривом Роге парень убил и ранил членов семьи из-за колбасы (фото)
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Убийство и нападение на женщин произошло на глазах у маленьких детей
В понедельник, 15 ноября, в Кривом Роге на ул. Сичеславской 21-летний парень напал с ножом на семью из-за неправильно нарезанной колбасы.
По информации местного СМИ "Свои", парень вонзил нож в голову сожителя своей матери, который от полученной травмы скончался на кухонном полу. Кроме того, агрессор ранил тетю и свою мать ножом: последняя вызывала полицию и скорую с холодным оружием в спине. И все это происходило на глазах у двух маленьких детей.
Прибывшие медики констатировали смерть мужчины и увезли в больницу двух женщин с колото-резаными ранами.
По предварительной информации, ссора произошла из-за того, что на столе была неправильно порезанная колбаса. Кроме того, все участники конфликта имели острую алкогольную интоксикацию, а сам нападавший еще и стоял на учете в психдиспансере.
По данной трагедии ведется расследование, а 21-летний убийца задержан.
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Напомним, на днях в Азербайджане мужчину зарезали из-за скандала в Tik-Tok.
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