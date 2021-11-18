Шукав їжу, знайшов ноги: у Києві бездомний натрапив на розчленований труп (фото, відео)

Поруч зі сміттєвим баком вдалося виявити й інші частини тіла

Жахливою подією закінчився вечір четверга, 18 листопада, для мешканців Печерського району Києва. Так, неподалік одного із супермаркетів на Дружби народів було виявлено розчленований труп.

Подробиці повідомляє прес-служба столичної поліції.

Згідно з наявними даними, першою частиною тіла, яку випадково побачили, стали людські ноги. Відрізані кінцівки помістили в пакет і викинули в смітник. На них натрапив бездомний, який перевіряв сміттєвий бак на предмет їжі чи інших корисних йому предметів.

Той самий сміттєвий бак

Після того, як про інцидент дізналися поліцейські, на місце події було направлено бригаду із судмедексперта, кінологів та інших оперативників. Неподалік місця виявлення ніг вдалося знайти й інші відрізані частини тіла.

Про загиблу людину невідомо нічого, крім статі, — покійний був чоловіком.

Поліцейські працювали на місці навіть коли стемніло

Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії. Насамперед збираються приділити увагу місцевим камерам спостереження, які могли зафіксувати підозрілу активність поряд зі смітником.

Інформація про факт виявлення трупа вже внесена поліцейськими до ЄРДР. Інцидент кваліфікований як навмисне вбивство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про наслідки стрілянини 17 листопада у Миколаєві. Як відомо, через отримані поранення на місці загинув місцевий бізнесмен.