Искал еду, нашел ноги: в Киеве бездомный наткнулся на расчлененный труп (фото, видео)

Рядом с мусорным баком удалось обнаружить и другие части тела

Жутким происшествием закончится вечер четверга, 18 ноября, для жителей Печерского района Киева. Так, неподалеку одного из супермаркетов на Дружбы народов был обнаружен расчлененный труп.

Подробности сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно имеющимся данным, первой частью тела, которую увидели совершенно случайно, стали человеческие ноги. Отрезанные конечности были помещены в пакет и выброшены в мусорник. На них наткнулся бездомный, который проверял мусорный бак на предмет еды или других полезных ему предметов.

Тот самый мусорный бак

После того, как об инциденте узнали полицейские, на место происшествия была направлена бригада из судмедэксперта, кинологов и других оперативников. Неподалеку от места обнаружения ног удалось найти и другие отрезанные части тела.

О погибшем человеке неизвестно ничего, кроме пола — покойный был мужчиной.

Полицейские работали на месте даже когда потемнело

Сейчас правоохранители продолжают следственные действия. В первую очередь собираются уделить внимание местным камерам наблюдения, которые могли запечатлеть подозрительную активность рядом с мусорником.

Информация о факте обнаружения трупа уже внесена полицейскими в ЕРДР. Инцидент квалифицирован как умышленное убийство.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях стрельбы 17 ноября в Николаеве. Как известно, из-за полученных ранения на месте погиб местный бизнесмен.