Расчлененка в Киеве: полиция задержала жестокого убийцу (видео)

Задержание вероятного виновника произошло в течении нескольких часов

Киевские правоохранители по "горячим следам" раскрыли шокировавшее многих преступление — убийство жителя столицы с последствующим расчленением.

Подробности того, как продвигалось следствие, рассказали в пресс-центре МВД.

Напомним, что труп был обнаружен бездомным, который рылся в одном из мусорных контейнеров на бульваре Дружбы Народов, 18 ноября. Позже полицейским удалось выяснить, что найденные конечности и другие части тела принадлежали местному 42-летнему жителю.

Полицейские работали на месте преступления до глубокой ночи

Благодаря оперативному реагированию, отслеживанию камер наблюдения в районе и небезразличным жителям столицы, полицейским удалось задержать предполагаемого убийцу еще до полуночи. Им оказался 32-летний житель Харьковщины.

Подозреваемый в убийстве

Согласно информации следствия, он и погибший были знакомыми. Убийство произошло во время общего распития алкогольных напитков — мужчины поспорили и в ход пошла грубая сила. Затем злоумышленник решил избавиться от тела, для чего приобрел специальную пилу по металлу. Расчленив труп, мужчина выбросил его по частям в ближайший мусорник.

Харьковчанин подозревается в умышленном убийстве, за которое он может попасть в тюрьму на срок до 15 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о молодом парне из Кривого Рога, который напал на родственников из-за неправильно нарезанной колбасы. Его отчим погиб от ножевого ранения.