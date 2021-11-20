Укр

Расчлененка в Киеве: полиция задержала жестокого убийцу (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
40
Разрезав тело с помощью пилы, убийца выбросил его части в мусорник Новость обновлена 20 ноября 2021, 15:05
Разрезав тело с помощью пилы, убийца выбросил его части в мусорник

Задержание вероятного виновника произошло в течении нескольких часов

Киевские правоохранители по "горячим следам" раскрыли шокировавшее многих преступление — убийство жителя столицы с последствующим расчленением.

Подробности того, как продвигалось следствие, рассказали в пресс-центре МВД.

Напомним, что труп был обнаружен бездомным, который рылся в одном из мусорных контейнеров на бульваре Дружбы Народов, 18 ноября. Позже полицейским удалось выяснить, что найденные конечности и другие части тела принадлежали местному 42-летнему жителю.

Полицейские работали на месте преступления до глубокой ночи
Полицейские работали на месте преступления до глубокой ночи

Благодаря оперативному реагированию, отслеживанию камер наблюдения в районе и небезразличным жителям столицы, полицейским удалось задержать предполагаемого убийцу еще до полуночи. Им оказался 32-летний житель Харьковщины.

Подозреваемый в убийстве
Подозреваемый в убийстве

Согласно информации следствия, он и погибший были знакомыми. Убийство произошло во время общего распития алкогольных напитков — мужчины поспорили и в ход пошла грубая сила. Затем злоумышленник решил избавиться от тела, для чего приобрел специальную пилу по металлу. Расчленив труп, мужчина выбросил его по частям в ближайший мусорник.

Харьковчанин подозревается в умышленном убийстве, за которое он может попасть в тюрьму на срок до 15 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о молодом парне из Кривого Рога, который напал на родственников из-за неправильно нарезанной колбасы. Его отчим погиб от ножевого ранения.

Теги:
#Киев #Харьков #Полиция #Убийство #Расчленение тела
Скорые на месте ЧП
Днепр
Стрельба из Калашникова, ножи и отвертки: в Днепре произошла массовая драка (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Скорые на месте ЧП
Стрельба из Калашникова, ножи и отвертки: в Днепре произошла массовая драка (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Блогер Анита Соловей
Время пандемии можно сравнить с войной и вакцинация – не личное дело каждого, – блогер Анита Соловей
Дата публикации
Категория
Коронавирус
В Украине снижается количество новых больных коронавирусом: статистика пандемии в регионах
Дата публикации
Категория
Лунное затмение 19 ноября
Лунное затмение 2021 в фото и видео: ответы на популярные вопросы
Дата публикации
Категория
Визуализация проекта космодрома
Канада строит космодром под украинские ракеты: подробности