Оскорбила "мужское достоинство": на Одесчине мужчина ударил женщину ножом и оставил умирать

Злоумышленник ранее уже был судим.

В Одесской области мужчина убил свою знакомую за то, что та "оскорбила его мужское достоинство".

О деталях дела говорится в решении суда, обнародованного 19 ноября.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Маяки, что в Беляевском районе Одесской области еще в мае этого года.

Как рассказал убийца, во время совместного распития алкогольных напитков женщина начала унижать его, после чего тот испытал приступ гнева и схватил нож со стола и ударил ее в шею.

Отмечается, что мужчина попытался остановить кровотечение тряпкой, однако это у него не получилось. Поэтому он просто оставил женщину умирать, а сам покинул ее дом и уехал в Одессу.

Скорую помощь вызывать он также не стал.

Женщина скончалась от обильной кровопотери, а мужчине теперь придется провести следующие 7 лет за решеткой.

Стоит отметить, что он ранее уже отсидел 8 лет по статьям о разбое и завладении чужим транспортным средством.

Как сообщалось ранее, в Киеве мужчина убил собутыльника, а затем расчленил тело пилой по металлу и выбросил останки в мусорный бак. 32-летнего злоумышленника задержали в тот же день.