Укр

Забили до смерти и спрятали в колодец - Луганщину потрясло громкое убийство (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Пожарные достают тело убитого. Новость обновлена 26 ноября 2021, 17:09
Пожарные достают тело убитого.

В Рубежном правоохранители раскрыли убийство по горячим следам.

В среду, 24 ноября, к полицейским обратился мужчина, который несколько суток не мог найти брата. Тело мужчины нашли на территории заброшенного завода. Полиция задержала двух подозреваемых. 

Об этом сообщает сайт ведомства региона. 

Полиция выяснила, что мужчину убили еще 21 ноября — тогда же, когда видели в последний раз. В гости к заявителю, выпивашему с братом и еще одним знакомым, пришли двое парней. Из-за личных неприятных моментов из прошлого, гости устроили с братом потасовку. 

Мужчину избили, изнасиловали неестественным образом, выволокли во двор. Оттуда злоумышленники отнесли его к колодцу канализации, который нашли на территории находящегося неподалеку заброшенного завода. 

Колодец, в котором нашли тело
Колодец, в котором нашли тело

Тело убитого нашла служебная собака. Злоумышленникам не помогло то, что они забросали труп кирпичами и землей. Чтобы достать тело, понадобилась помощь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

Задержали двоих мужчин из Рубежного 32 и 20 лет, им огласили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. 

Ранее "Телеграф" писал, что на Тернопольщине тело убитого мужчины односельчане спрятали в цистерне в земле в соседней области

Теги:
#Луганская область #Убийство #Рубежное
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