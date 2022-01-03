Рус

У Дніпрі на території лікарні знайшли труп жінки: що відомо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
566
Тіло жінки виявили у покинутій аптеці на території лікарні у Дніпрі Новина оновлена 03 січня 2022, 10:52
Тіло жінки виявили у покинутій аптеці на території лікарні у Дніпрі

Обставини смерті з'ясовують правоохоронці

У Дніпрі на території Центральної районної лікарні знайшли мертву жінку. Закидане мотлохом тіло виявили у приміщенні покинутої аптеки.

Про інцидент пізно ввечері у неділю, 2 січня, повідомив місцевий Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Відомо, що тіло жінки без ознак життя знайшли двоє чоловіків на території Центральної районної лікарні на вулиці Холодильній.

Тіло жінки лежало у покинутій аптеці на території Центральної лікарні
Тіло жінки лежало у покинутій аптеці на території Центральної лікарні

Загиблу покинули у колишньому приміщенні аптеки, приваливши мотлохом та накривши рожевою тканиною та кількома дошками. Варто зазначити, що на вигляд померлій було близько 25 років.

На місце одразу викликали правоохоронців, які оглянули тіло жінки. Ознак насильницької смерті виявлено не було, а обставини гибелі встановлюватиме слідство.

Фото (18+) з місця події на сайті не публікуємо з етичних міркувань, однак воно доступне за посиланням у Telegram-каналі "Телеграфу".

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області 14 грудня у лісосмузі виявили замотане у лінолеум тіло військовослужбовця. На момент смерті йому було лише 48 років. Як з’ясувалося, чоловіка під час сварки заколов ножем його молодший по званню колега.

Також "Телеграф" повідомляв, про моторошне вбивство у Павлограді, де нетверезий учень 11-го класу Валентин Земцов жорстоко убив 4-річного малюка та його батька та поранив вагітну жінку.

Теги:
#Лікарня #Поліція #Вбивство #Дніпро #Труп
На біометрію в Україні тепер нові ціни
Суспільство
Українські паспорти подорожчали: що це означає
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На біометрію в Україні тепер нові ціни
Українські паспорти подорожчали: що це означає
Дата публікації
Категорія
В Україні хочуть заборонити використання феєрверків
Більше шкоди, ніж радості: українці просять офіційно заборонити святкові петарди та феєрверки
Дата публікації
Категорія
Погода знову підготувала сюрпризи для українців
Потеплішає до +11°C: погода приготувала "сюрприз" для українців
Дата публікації
Категорія
Розмова з Байденом стала для Зеленського першою міжнародною у 2022 році
Зеленський переговорив із Байденом: головне, що варто про це знати
Дата публікації
Категорія
На Україну чекає переломний 2022 рік
Що буде з курсом долара та цінами: астролог озвучила прогноз для України на 2022 рік