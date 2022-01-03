У Дніпрі на території лікарні знайшли труп жінки: що відомо

Обставини смерті з'ясовують правоохоронці

У Дніпрі на території Центральної районної лікарні знайшли мертву жінку. Закидане мотлохом тіло виявили у приміщенні покинутої аптеки.

Про інцидент пізно ввечері у неділю, 2 січня, повідомив місцевий Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Відомо, що тіло жінки без ознак життя знайшли двоє чоловіків на території Центральної районної лікарні на вулиці Холодильній.

Тіло жінки лежало у покинутій аптеці на території Центральної лікарні

Загиблу покинули у колишньому приміщенні аптеки, приваливши мотлохом та накривши рожевою тканиною та кількома дошками. Варто зазначити, що на вигляд померлій було близько 25 років.

На місце одразу викликали правоохоронців, які оглянули тіло жінки. Ознак насильницької смерті виявлено не було, а обставини гибелі встановлюватиме слідство.

Фото (18+) з місця події на сайті не публікуємо з етичних міркувань, однак воно доступне за посиланням у Telegram-каналі "Телеграфу".

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області 14 грудня у лісосмузі виявили замотане у лінолеум тіло військовослужбовця. На момент смерті йому було лише 48 років. Як з’ясувалося, чоловіка під час сварки заколов ножем його молодший по званню колега.

Також "Телеграф" повідомляв, про моторошне вбивство у Павлограді, де нетверезий учень 11-го класу Валентин Земцов жорстоко убив 4-річного малюка та його батька та поранив вагітну жінку.