Застрелили за кілька метрів від лікарні: у Кривому Розі у новорічну ніч сталася трагедія (фото 18+)

Знайдено також імовірне знаряддя вбивства – ним міг стати пістолет під патрон Флобера.

Новорічні пиятики закінчилися трагедією — у Кривому Розі Дніпропетровської області двадцятирічного хлопця вбили пострілом у голову в ніч із 31 грудня на 1 січня.

Про це повідомляє портал "Свої. Кривий Ріг".

Вбивство сталося на вулиці Мусоргського, 32 – тіло виявили біля 4 під’їзду будинку. Все трапилося за кілька десятків метрів від міської лікарні — через дорогу.

Місце вбивства на карті

Труп знайшов перехожий, він викликав швидку та поліцію. Медики констатували смерть, а поліція, опитавши очевидця, затримала ймовірних нападників.

Тіло загиблого

Як повідомляє портал, це місцеві жителі, їм по 35 років. Їх знайшли на зупинці транспорту біля лікарні. Вони чинили опір поліції при затриманні і були в результаті доставлені в Покровське відділення поліції (№ 3).

Затримані

Повідомляється, що конфлікт виник під час спільного вживання алкоголю групою із чотирьох осіб. Почалася бійка. Якоїсь миті пролунав постріл, який забрав життя хлопця. Імовірне знаряддя вбивства — револьвер Флобера, який міг бути перероблений. Зазначимо, що придбати таку зброю можна у вільному продажу особам віком від 18 років, додаткові дозволи не потрібні.

Ймовірне знаряддя вбивства

Раніше "Телеграф" писав про затримання підозрюваних у справі про подвійне вбивство у Слов’янську Донецької області. Жінку забили до смерті рушницею та сокирою, а її сина застрелили.