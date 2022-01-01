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Застрелили за кілька метрів від лікарні: у Кривому Розі у новорічну ніч сталася трагедія (фото 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Гільза на місці події
Гільза на місці події

Знайдено також імовірне знаряддя вбивства – ним міг стати пістолет під патрон Флобера.

Новорічні пиятики закінчилися трагедією — у Кривому Розі Дніпропетровської області двадцятирічного хлопця вбили пострілом у голову в ніч із 31 грудня на 1 січня.

Про це повідомляє портал "Свої. Кривий Ріг".

Вбивство сталося на вулиці Мусоргського, 32 – тіло виявили біля 4 під’їзду будинку. Все трапилося за кілька десятків метрів від міської лікарні — через дорогу.

Місце вбивства на карті
Місце вбивства на карті

Труп знайшов перехожий, він викликав швидку та поліцію. Медики констатували смерть, а поліція, опитавши очевидця, затримала ймовірних нападників.

Тіло загиблого
Тіло загиблого

Як повідомляє портал, це місцеві жителі, їм по 35 років. Їх знайшли на зупинці транспорту біля лікарні. Вони чинили опір поліції при затриманні і були в результаті доставлені в Покровське відділення поліції (№ 3).

Затримані
Затримані

Повідомляється, що конфлікт виник під час спільного вживання алкоголю групою із чотирьох осіб. Почалася бійка. Якоїсь миті пролунав постріл, який забрав життя хлопця. Імовірне знаряддя вбивства — револьвер Флобера, який міг бути перероблений. Зазначимо, що придбати таку зброю можна у вільному продажу особам віком від 18 років, додаткові дозволи не потрібні.

Ймовірне знаряддя вбивства
Ймовірне знаряддя вбивства

Раніше "Телеграф" писав про затримання підозрюваних у справі про подвійне вбивство у Слов’янську Донецької області. Жінку забили до смерті рушницею та сокирою, а її сина застрелили.

Теги:
#Вбивство #Дніпропетровська область #Кривий Ріг #Флобер
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