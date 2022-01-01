Застрелили в нескольких метрах от больницы: в Кривом Роге в новогоднюю ночь произошла трагедия (фото 18+)
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Найдено также вероятное орудие убийства — им мог стать пистолет под патрон Флобера.
Новогодние возлияния закончились трагедией — в Кривом Роге Днепропетровской области двадцатилетнего парня убили выстрелом в голову в ночь с 31 декабря на 1 января.
Об этом сообщает портал "Свои. Кривой Рог".
Убийство произошло на улице Мусоргского, 32 — тело обнаружили возле 4 подъезда дома. Все случилось в нескольких десятках метров от городской больницы — через дорогу.
Труп нашел прохожий, он вызвал скорую и полицию. Медики констатировали смерть, а полиция, опросив очевидца, задержала вероятных нападавших.
Как сообщает портал это местные жители, им по 35 лет. Их нашли на остановке транспорта возле больницы. Они сопротивлялись полиции при задержании и были в итоге доставлены в Покровское отделение полиции(№3).
Сообщается, что конфликт возник во время совместного употребления алкоголя группой из четырех человек. Началась драка. В какой-то момент прозвучал выстрел, унесший жизнь парня. Вероятное орудие убийства — револьвер Флобера, который мог быть переделан. Отметим, что приобрести такое оружие можно в свободной продаже лицам старше 18 лет, дополнительные разрешения не требуются.
Ранее "Телеграф" писал про задержание подозреваемых по делу о двойном убийстве в Славянске Донецкой области. Женщину забили до смерти ружьем и топором, а ее сына застрелили.
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