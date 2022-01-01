Укр

Застрелили в нескольких метрах от больницы: в Кривом Роге в новогоднюю ночь произошла трагедия (фото 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Гильза на месте происшествия Новость обновлена 01 января 2022, 12:53
Гильза на месте происшествия

Найдено также вероятное орудие убийства — им мог стать пистолет под патрон Флобера.

Новогодние возлияния закончились трагедией — в Кривом Роге Днепропетровской области двадцатилетнего парня убили выстрелом в голову в ночь с 31 декабря на 1 января.

Об этом сообщает портал "Свои. Кривой Рог".

Убийство произошло на улице Мусоргского, 32 — тело обнаружили возле 4 подъезда дома. Все случилось в нескольких десятках метров от городской больницы — через дорогу.

Место убийства на карте
Место убийства на карте

Труп нашел прохожий, он вызвал скорую и полицию. Медики констатировали смерть, а полиция, опросив очевидца, задержала вероятных нападавших.

Тело погибшего
Тело погибшего

Как сообщает портал это местные жители, им по 35 лет. Их нашли на остановке транспорта возле больницы. Они сопротивлялись полиции при задержании и были в итоге доставлены в Покровское отделение полиции(№3).

Задержанные
Задержанные

Сообщается, что конфликт возник во время совместного употребления алкоголя группой из четырех человек. Началась драка. В какой-то момент прозвучал выстрел, унесший жизнь парня. Вероятное орудие убийства — револьвер Флобера, который мог быть переделан. Отметим, что приобрести такое оружие можно в свободной продаже лицам старше 18 лет, дополнительные разрешения не требуются.

Вероятное орудие убийства
Вероятное орудие убийства

Ранее "Телеграф" писал про задержание подозреваемых по делу о двойном убийстве в Славянске Донецкой области. Женщину забили до смерти ружьем и топором, а ее сына застрелили.

Теги:
#Убийство #Днепропетровская область #Кривой Рог #Флобер
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