Укр

Сына застрелили, мать забили до смерти: полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Заподозрил неладное знакомый погибших Новость обновлена 29 декабря 2021, 11:26
Заподозрил неладное знакомый погибших

Задержать вероятных злоумышленников удалось в соседней области.

Полиция Донецкой области оперативно раскрыла двойное убийство в Славянске. От рук грабителей погибли мать и сын. Про преступление стало известно в минувший четверг, когда знакомый семьи не смог с ними связаться, а прийдя к дому увидел разбитое окно.

Об этом сообщает полиция региона.

В доме правоохранители нашли тела 49-летней женщины и ее 23-летнего сына. Женщина была частным предпринимателем, и одним из вероятных мотивов убийства могли быть деньги.

Убийство произошло 20 декабря
Убийство произошло 20 декабря

Злоумышленников и их авто удалось идентифицировать благодаря камерам видеонаблюдения. Подозреваемых задержали в селе Никополь на Барвенковщине Харьковской области. В их жилье нашли ювелирку и оружие.

Двойное убийство в Славянске

Нападение было не спонтанным — один из злоумышленников знал убитую, работал на нее. Он был в курсе ее места жительства и особенностей распорядка. Когда 20 декабря дом пытались ограбить, женщина узнала одного из нападавших. Ее забили до смерти прикладом ружья и топором по голове. Сына застрелили. Добычей нападавших стали украшения и деньги.

Юверлирные украшения были украдены из дома
Юверлирные украшения были украдены из дома
Орудие преступления изъяли правоохранители
Орудие преступления изъяли правоохранители

За групповое убийство двух человек фигурантам грозит пожизненное заключение. Им уже предъявили подозрение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве убили прохожего, который вмешался в семейную ссору.

Теги:
#Донецкая область #Убийство #Славянск
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