Сына застрелили, мать забили до смерти: полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве (фото, видео)

Задержать вероятных злоумышленников удалось в соседней области.

Полиция Донецкой области оперативно раскрыла двойное убийство в Славянске. От рук грабителей погибли мать и сын. Про преступление стало известно в минувший четверг, когда знакомый семьи не смог с ними связаться, а прийдя к дому увидел разбитое окно.

Об этом сообщает полиция региона.

В доме правоохранители нашли тела 49-летней женщины и ее 23-летнего сына. Женщина была частным предпринимателем, и одним из вероятных мотивов убийства могли быть деньги.

Убийство произошло 20 декабря

Злоумышленников и их авто удалось идентифицировать благодаря камерам видеонаблюдения. Подозреваемых задержали в селе Никополь на Барвенковщине Харьковской области. В их жилье нашли ювелирку и оружие.

Двойное убийство в Славянске

Нападение было не спонтанным — один из злоумышленников знал убитую, работал на нее. Он был в курсе ее места жительства и особенностей распорядка. Когда 20 декабря дом пытались ограбить, женщина узнала одного из нападавших. Ее забили до смерти прикладом ружья и топором по голове. Сына застрелили. Добычей нападавших стали украшения и деньги.

Юверлирные украшения были украдены из дома

Орудие преступления изъяли правоохранители

За групповое убийство двух человек фигурантам грозит пожизненное заключение. Им уже предъявили подозрение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве убили прохожего, который вмешался в семейную ссору.