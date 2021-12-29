Сина застрелили, матір забили до смерті: поліція затримала підозрюваних у подвійному вбивстві (фото, відео)
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Затримати ймовірних зловмисників вдалося у сусідній області.
Поліція Донецької області оперативно розкрила подвійне вбивство у Слов’янську. Від рук грабіжників загинули мати та син. Про злочин стало відомо минулого четверга, коли знайомий сім’ї не зміг з ними зв’язатися, а прийшовши до будинку побачив розбите вікно.
Про це повідомляє поліція регіону.
У будинку правоохоронці знайшли тіла 49-річної жінки та її 23-річного сина. Жінка була приватним підприємцем, і одним із ймовірних мотивів убивства могли бути гроші.
Зловмисників та їхнє авто вдалося ідентифікувати завдяки камерам відеоспостереження. Підозрюваних затримали у селі Нікополь на Барвінківщині Харківської області. У їхньому житлі знайшли ювелірку та зброю.
Напад був не спонтанний — один із зловмисників знав убиту, працював на неї. Він був у курсі її місця проживання та особливостей розпорядку. Коли 20 грудня будинок намагалися пограбувати, жінка впізнала одного з нападників. Її забили до смерті прикладом рушниці та сокирою по голові. Сина застрелили. Здобиччю нападників стали прикраси та гроші.
За групове вбивство двох людей фігурантам загрожує довічне ув’язнення. Їм уже висунули підозру.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві вбили перехожого, який втрутився у сімейну сварку.
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