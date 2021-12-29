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Сина застрелили, матір забили до смерті: поліція затримала підозрюваних у подвійному вбивстві (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Запідозрив недобре знайомий загиблих Новина оновлена 29 грудня 2021, 11:26
Запідозрив недобре знайомий загиблих

Затримати ймовірних зловмисників вдалося у сусідній області.

Поліція Донецької області оперативно розкрила подвійне вбивство у Слов’янську. Від рук грабіжників загинули мати та син. Про злочин стало відомо минулого четверга, коли знайомий сім’ї не зміг з ними зв’язатися, а прийшовши до будинку побачив розбите вікно.

Про це повідомляє поліція регіону.

У будинку правоохоронці знайшли тіла 49-річної жінки та її 23-річного сина. Жінка була приватним підприємцем, і одним із ймовірних мотивів убивства могли бути гроші.

Вбивство сталося 20 грудня
Вбивство сталося 20 грудня

Зловмисників та їхнє авто вдалося ідентифікувати завдяки камерам відеоспостереження. Підозрюваних затримали у селі Нікополь на Барвінківщині Харківської області. У їхньому житлі знайшли ювелірку та зброю.

Подвійне вбивство у Слов’янську

Напад був не спонтанний — один із зловмисників знав убиту, працював на неї. Він був у курсі її місця проживання та особливостей розпорядку. Коли 20 грудня будинок намагалися пограбувати, жінка впізнала одного з нападників. Її забили до смерті прикладом рушниці та сокирою по голові. Сина застрелили. Здобиччю нападників стали прикраси та гроші.

Юверлірні прикраси були викрадені з дому
Юверлірні прикраси були викрадені з дому
Зброю злочину вилучили правоохоронці
Зброю злочину вилучили правоохоронці

За групове вбивство двох людей фігурантам загрожує довічне ув’язнення. Їм уже висунули підозру.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві вбили перехожого, який втрутився у сімейну сварку.

Теги:
#Донецька область #Вбивство #Слов'янськ
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