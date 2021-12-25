Втрутився у сімейну сварку та загинув: у Києві чоловіка вбили на зупинці (фото, відео)

Зловмиснику тепер світить довічне ув’язнення.

У Києві чоловік загинув після того, як спробував зупинити побиття її громадянським чоловіком.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Пригода сталася на зупинці громадського транспорту на вулиці Булгакова. Потерпілий став мимовільним свідком конфлікту між чоловіком та його громадянською дружиною.

Зловмисник під час сварки почав застосовувати фізичну силу до своєї супутниці, після чого перехожий вимагав припинити побиття. У відповідь на це агресор дістав ножа і завдав тому два удари в груди. Постраждалий від отриманих поранень помер на місці, а медики, які прибули на місце, вже нічим допомогти йому не змогли.

Поліцейські допитали свідків та переглянули записи з камер спостереження, після чого протягом години знайшли підозрюваного.

Ним виявився раніше засуджений за майнові злочини місцевий мешканець. При ньому також виявили кухонний ніж, який став знаряддям злочину.

У Києві на зупинці громадського транспорту вбили чоловіка

Наразі його затримано, проти нього відкрили справу за п. 7 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство, скоєне з хуліганських спонукань). Тепер йому загрожує покарання від 15 років до довічного позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше в Росії одинока мати придушила власних дітей шарфом, після чого викинула їх вмирати в кучугуру. 8-річний хлопчик загинув через переохолодження, а за життя 5-річної дівчинки борються медики.