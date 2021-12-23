Погано поводилися: росіянка придушила дітей і кинула їх на морозі вмирати (фото)

Дітей у засніженому яру знайшла перехожа.

У селі Прокудіне у Саратовській області РФ напередодні сталася трагедія. У кучугурі знайшли двох дітей. Вони були без теплого одягу. У регіоні температура повітря знизилася до -20 та випав сильний сніг. Хлопчик Ваня восьми років загинув, його п’ятирічна сестра Аня бореться за життя у лікарні. Слідство вважає, що дітей на морозі кинула їхня мати Віра Зайцева, попередньо придушивши шарфом.

Правоохоронці затримали 43-річну жінку.

Відносно неї порушили кримінальну справу за вбивство та замах на вбивство двох дітей із особливою жорстокістю. Дітей знайшла перехожа. Причиною смерті старшої дитини стало переохолодження. Дівчинку у тяжкому стані спочатку привезли до районної лікарні, потім перевели до Саратова.

Що відомо про сім’ю

Жінка тричі була заміжня. У неї троє дітей – від першого та третього шлюбів. З батьком молодших — загиблого 8-річного хлопчика та 5-річної дівчинки вона розлучилася з власної ініціативи. Зайцева працювала прибиральницею. Повідомляється, що вона після розлучення хотіла вчити дітей удома, але це не вдалося і з листопада Ваня повернувся до школи. У день смерті сина вона написала класному керівнику, що його не буде.

Жінка плутається, чому вона вирішила так вчинити. Вона заявляла, що винесла дітей надвір, бо зламався котел. За іншою версією вона розповіла, що не бачила їх майбутнього. Повідомляється також, що вона розсердилася через їхню погану поведінку.

Раніше "Телеграф" писав, що вбивцю чоловіка та 4-річну дитину у Павлограді засудили на довічне ув’язнення. На момент скоєння злочину він був школярем.