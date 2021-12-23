Плохо себя вели: россиянка придушила детей и бросила их на морозе умирать (фото)

Детей в заснеженном овраге нашла прохожая.

В селе Прокудино в Саратовской области РФ накануне произошла трагедия. В сугробе нашли двух детей. Они были без теплой одежды. В регионе температура воздуха снизилась до -20 и выпал сильный снег. Мальчик Ваня восьми лет погиб, его пятилетняя сестра Аня борется за жизнь в больнице. Следствие считает, что детей на морозе бросила их мать Вера Зайцева, предварительно придушив шарфом.

Правоохранители задержали 43-летнюю женщину.

В отношении нее возбудили уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух детей с особой жестокостью. Детей нашла прохожая. Причиной смерти старшего ребенка стало переохлаждение. Девочку в тяжелом состоянии сначала привезли в районную больницу, затем перевели в Саратов.

Что известно о семье

Женщина трижды была замужем. У нее трое детей — от первого и третьего браков. С отцом младших — погибшего 8-летнего мальчика и 5-летней девочки она развелась по собственной инициативе. Зайцева работала уборщицей. Сообщается, что она после развода хотела учить детей дома, но это не удалось и с ноября Ваня вернулся в школу. В день смерти сына, она написала классному руководителю, что его не будет.

Женщина путается, почему она решила так поступить. Она заявляла, что вынесла детей на улицу, потому что сломался котел. По другой версии — она рассказала, что не видела их будущего. Сообщается также, что она рассердилась из-за их плохого поведения.

Ранее "Телеграф" писал, что убийцу мужчины и 4-летнего ребенка в Павлограде осудили на пожизненное заключение. На момент совершения преступления он был школьником.