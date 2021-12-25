Вмешался в семейную ссору и погиб: в Киеве мужчину убили на остановке (фото, видео)

Злоумышленнику теперь светит пожизненное заключение.

В Киеве мужчина погиб после того, как попытался остановить избиение женщины ее гражданским мужем.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

Происшествие произошло на остановке общественного транспорта на улице Булгакова. Пострадавший стал невольным свидетелем конфликта между мужчиной и его гражданской женой.

Злоумышленник во время ссоры начал применять физическую силу к своей спутнице, после чего прохожий потребовал прекратить избиение. В ответ на это агрессор достал нож и нанес тому два удара в грудь. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте, а прибывшие на место медики уже ничем помочь ему не смогли.

Полицейские допросили свидетелей и просмотрели записи с камер наблюдения, после чего в течение часа нашли подозреваемого.

Ним оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель. При нем также обнаружили кухонный нож, который и стал орудием преступления.

В Киеве на остановке общественного транспорта убили мужчину

В настоящее время он задержан, против него открыли дело по п. 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с хулиганских побуждений). Теперь ему грозит наказание в виде от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Как сообщалось ранее в России мать-одиночка придушила собственных детей шарфом, после чего выбросила их умирать в сугроб. 8-летний мальчик погиб из-за переохлаждения, а за жизнь 5-летней девочки борются медики.