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Труп дівчини в Дніпрі знайшов зрілий чоловік, який хотів "усамітнитися" у покинутій будівлі з підлітком

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Заявника, який знайшов труп жінки у Дніпрі, підозрюють у педофілії Новина оновлена 03 січня 2022, 12:00
Заявника, який знайшов труп жінки у Дніпрі, підозрюють у педофілії

Жахлива знахідка допомогла врятувати неповнолітнього хлопчика від розтління

У Дніпрі історія з трупом жінки на території лікарні отримала несподіване продовження. Як виявилося, моторошна знахідка врятувала 14-річного хлопця від можливого зґвалтування.

Про це повідомив Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

З’ясувалося, що тіло жінки у занедбаному приміщенні аптеки виявили 39-річний чоловік та 14-річний підліток. Старший із них викликав правоохоронців на місце події, а вони з’ясували, що ті опинилися на території занедбаної будівлі зовсім невипадково.

За попередньою інформацією, заявник привів підлітка на територію старої аптеки, щоб усамітнитися. Правоохоронці підозрюють, що зрілий чоловік мав намір вчинити над підлітком дії сексуального характеру. На підтвердження цієї версії свідчить інформація на мобільному телефоні заявника, де були виявлені докази розтління чоловіком неповнолітнього.

Щодо померлої жінки відомо лише, що причину її смерті не вдалося встановити, тому тіло відправили на судово-медичну експертизу.

Також з’явилося нове фото з місця події, але з етичних міркувань на сайті його не можемо публікувати. Охочі (18+) можуть переглянути кадри за посиланням у Telegram-каналі "Телеграфа".

Місцеве видання "Репортер. Дніпро" також опублікувало фото чоловіка та підлітка, які знайшли труп жінки.

Труп жінки на території лікарні у Дніпрі знайшли чоловік та підліток
Труп жінки на території лікарні у Дніпрі знайшли чоловік та підліток

Відомо, що поліцейські розпочали перевірку щодо заявника щодо педофілії та причетності до порушень закону подібного роду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові педофіл, прикинувшись жінкою, проникнув у приміщення школи і намагався вчинити розпусні дії щодо 7-річної дівчинки. Поліція робить все можливе, щоб встановити особистість збоченця та затримати його.

Теги:
#Поліція #Дніпро #Чоловік #Труп #Педофіл
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