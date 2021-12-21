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Переодягнений жінкою педофіл напав на дівчинку в туалеті однієї зі шкіл Львова (фото, відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У львівській школі невідома особа напала на дитину
У львівській школі невідома особа напала на дитину

Невідомий у жіночому одязі чіплявся до дівчинки у шкільному туалеті

У Львові невідомий чоловік, переодягнувшись у жінку, потрапив до приміщення школи, де намагався вчинити розпусні дії щодо 7-річної дівчинки. Поліція робить усе можливе, аби встановити особу збоченця та затримати його.

Про це у вівторок, 21 грудня, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Львівській області.

За словами матері постраждалої учениці відомо, що невідомий чоловік у жіночому одязі та окулярах зайшов до шкільного туалету, коли там перебувала дівчинка, та, представившись лікарем, намагався вчинити щодо неї розпусні дії.

Тим часом у соцмережах шириться інформація, що дитина відпросилася до вбиральні під час уроку. Коли ж час відсутності дівчинки збільшився до 20 хвилин, вчителька вирішила перевірити, чи все із нею в порядку та пішла за дитиною. Зайшовши до туалету вона виявила невідому особу, яка простягала руки до другокласниці. Побачивши дорослу людину, невідомий відштовхнув педагога та втік зі школи.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліцейські намагаються зробити усе можливе аби встановити особу педофіла та розшукати його якомога швидше, закликаючи допомогти слідству усіх небайдужих.

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Теги:
#Львів #Поліція #Школа #Школярка #Розшук #Розбещення
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