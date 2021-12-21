Переодетый женщиной педофил напал на девочку в туалете одной из школ Львова (фото, видео)

Неизвестный в женской одежде приставал к девочке в школьном туалете

Во Львове педофил, переодевшись в женщину, попал в помещение школы, где пытался совершить развратные действия в отношении 7-летней девочки. Полиция делает все возможное, чтобы установить личность извращенца и задержать его.

Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

По словам матери пострадавшей ученицы известно, что неизвестный мужчина в женской одежде и очках зашел в школьный туалет, когда там находилась девочка, и, представившись врачом, пытался совершить по отношению к ней развратные действия.

Тем временем в соцсетях распространяется информация, что ребенок отпросился в туалет во время урока. Когда время отсутствия девочки увеличилось до 20 минут, учительница решила проверить, все ли с ней в порядке и пошла за ребенком. Зайдя в туалет она обнаружила неизвестное лицо, которое протягивало руки к второкласснице. Увидев взрослого человека, неизвестный оттолкнул педагога и сбежал в неизвестном направлении.

По указанному факту правоохранители открыли уголовное производство. Полицейские пытаются сделать все возможное, чтобы установить личность педофила и разыскать его как можно скорее, призывая помочь следствию всех небезразличных.

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