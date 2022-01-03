Труп девушки в Днепре нашел зрелый мужчина, хотевший "уединиться" на заброшке с подростком

Жуткая находка помогла спасти несовершеннолетнего мальчика от растления

В Днепре история с трупом женщины на территории больницы получила неожиданное продолжение. Как оказалось, жуткая находка спасла 14-летнего парня от возможного изнасилования.

Об этом сообщил Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Выяснилось, что тело женщины в заброшенном помещении аптеки обнаружили 39-летный мужчина и 14-летний подросток. Старший из них вызвал правоохранителей на место происшествия, а они выяснили, что те оказались на территории заброшенного здания вовсе не случайно.

По предварительной информации, заявитель привел подростка на территорию старой аптеки, чтобы уединиться. Правоохранители подозревают, что зрелый мужчина намеревался совершить над подростком действия сексуального характера. В подтверждение этой версии якобы свидетельствует информация на мобильном телефоне заявителя, где были обнаружены доказательства растления мужчиной несовершеннолетнего.

В отношении умершей женщины известно лишь, что причину ее смерти не удалось установить, поэтому тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Также появилось новое фото с места происшествия, но по этическим соображениям на сайте публиковать его не можем. Желающие (18+) могут посмотреть кадры по ссылке в Telegram-канале "Телеграфа".

Местное издание "Репортер. Днепр" также опубликовало фото мужчины и подростка, которые нашли труп женщины.

Труп женщины на территории больницы в Днепре нашли мужчина и подросток

Известно, что полицейские начали проверку в отношении заявителя на предмет педофилии и причастности к нарушениям закона подобного рода.

Ранее "Телеграф" сообщал, во Львове педофил, прикинувшись женщиной, проник в помещение школы и пытался совершить развратные действия в отношении 7-летней девочки. Полиция делает все возможное, чтобы установить личность извращенца и задержать его.