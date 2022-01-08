Ушла в туалет и не вернулась: на Виннитчине четвертый день ищут молодую мать (фото)

У женщины при себе был телефон, но дозвониться к ней не удалось.

В городе Бершадь, что в Винницкой области, молодая женщина 5 января отошла в общественный туалет и с тех пор ее больше никто не видел.

Об этом информирует пресс-служба полиции области.

"Полиция разыскивает Людмилу Сторожук, 19.02.1995 г.р., жительницу с. Сумовка, Гайсинского района, Винницкой области", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в последний раз ее видели около 14:00 в городе Бершадь на улице Героев Украины.

Женщине на вид 25-30 лет, в день пропажи она была одета в черные штаны и черные полуботинки, синее пальто и серую шляпу с надписью "TikTok".

Ее рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, а волосы светлые.

Также в полиции отметили, что у женщины есть особая примета, а именно шрам на пояснице с левой стороны.

Людмила Сторожук

В местной поисковой волонтерской группе Vinsearch обнародовали еще пару ее фотографий.

Правоохранители и волонтеры призывают всех, кто знает какую-либо информацию о ее местонахождении обращаться по номерам (0432) 59-43-89, 59-41-55, 0976355399, 0680072280 или 102.

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