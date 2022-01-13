Боявся, що дізнається дружина: у загадковому вбивстві дівчини на Закарпатті з’явився підозрюваний (фото)

Попередньо повідомляється, що затриманий зізнався у скоєному

Незвичне зникнення, а пізніше й вбивство 36-річної Габріели Яцкович в Ужгороді стало предметом обговорення багатьох українців. У четвер, 13 січня, стало відомо про затримання першого підозрюваного у незвичайній справі.

Подробиці повідомляють "Новини Live", посилаючись на особисті джерела у поліції Закарпаття.

Нагадаємо, що тіло Яцкович виявили через три дні пошуків — убивця задушив жінку поліетиленовим пакетом на горищі її будинку. Втім, найбільш загадковим є час її зникнення, адже на зв’язок із рідними та друзями Габріелла не виходила з Нового року. Пізніше виявилося, що невідомий намагався обдурити знайомих жінки, спілкуючись із ними з вайбера вбитої.

Покійній було лише 36 років

Когось затримали?

Поліцейські дуже оперативно встановили особу ймовірного підозрюваного. Згідно з інформацією, отриманою з джерела в поліції, злочин скоїв коханець Габріелли Яцкович. Він є одруженим чоловіком, що не завадило йому завести інтрижку на боці.

Попередньо повідомляється, що Яцкович наполягала на необхідності жити разом. Також від неї звучали погрози розкрити деталі їхнього інтимного зв’язку дружині підозрюваного. Саме після цього чоловік начебто й розлютився. Результатом стала смерть 36-річної Габріелли.

Також наголошується, що підозрюваний наче перебуває у СІЗО, а свою провину він уже визнав.

Подробиці зникнення покійної

Востаннє "живий" контакт із Габріеллою Яцкович у близьких був напередодні Нового року — 30 грудня. Після її телефон виявився "поза зоною доступу". Через деякий час на сполох забила її подруга, опублікувавши в соцмережі пост про розшук Яцкович.

Відгукнулися спільні знайомі, розповіли, мовляв, спілкувалися з дівчиною після свята. За їхньою інформацією, вона мала перебувати в Єгипті на відпочинку. Таку саму інформацію отримала і тітка вбитої, яка живе в Угорщині — попередньо саме в цій країні Габріелла Яцкович мала зустрічати Новий рік.

Скрін листування

Скрін листування

Пізніше виявилося, що від імені жінки спілкувався хтось невідомий, адже було використано старі фото, зроблені ще у 2019 році та взяті з інтернету.

Небайдужі люди знайшли фотографії в інтернеті

Поліція продовжувала пошуки Яцкович менше трьох діб. Тіло виявили у будинку покійної. Цікаво, що на її вбивцю вийшли за допомогою телефону — вдалося запеленгувати сигнал та відстежити переміщення.

Близьких родичів у загиблої жінки немає, але лишився улюблений пес Барбос. Друзі зізнаються — Габріелла обожнювала тварин.

Варто зазначити, що в період новорічних свят на Закарпатті значно зросла кількість зниклих людей. Так, "Телеграф" вже писав, що на католицьке Різдво під Ужгородом зник ветеран АТО Артем Сокол. 34-річний чоловік не повернувся додому після корпоративу.

Ми також повідомляли, що його пошуки продовжуються вже майже три тижні, але версій у родичів і поліцейських не так вже й багато.