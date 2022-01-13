Немає звісток майже три тижні: нові подробиці про зниклого на Закарпатті ветерана АТО (фото)

У друзів та родичів є кілька версій щодо зникнення Артема Сокола

Починаючи з 26 грудня, у Закарпатській області продовжуються пошуки 34-річного Артема Сокола. Родичі та друзі не отримували жодної звістки від зниклого майже три тижні. Як відомо, чоловік не повернувся додому після робітничого корпоративу у селі Невицьке.

Про версії знайомих, яких вже кілька, а також позиції поліцейських розповіли "Новини Live", передає "Телеграф".

Що кажуть родичі

За інформацією сестри зниклого, Христини, в якийсь момент з’явилася інформація, нібито Артем Сокіл здійснював банківські операції за допомогою своєї картки вже після зникнення. Проте дівчина стверджує: особливої надії на ці дані немає, адже картка є міжнародною. Це означає, що точний час використання, як і локацію, дуже складно встановити.

Христина чесно зізнається: поки ні в сім’ї, ні навіть у копів немає хороших зачіпок, щоб повноцінно розслідувати зникнення. Постійно організовуються пошуки, тільки й усього.

Фото з особистої сторінки Артема в соцмережах

Версії друзів

Знайомі також не залишаються осторонь, намагаючись допомогти знайти Артема Сокола. Мешканці Ужгорода кажуть, що поки що є два основні варіанти зникнення молодого чоловіка.

Згідно з першим варіантом, Сокіл під час свого походу додому міг зустріти компанію зловмисників.

Чоловік зник після корпоративу у ресторані "Камелот"

Знайомі припускають, що ті спробували напасти, і зниклому довелося захищатися. За словами місцевої жительки Ольги, версію із трагічним закінченням раптової бійки виключати не можна. При цьому жінка наголошує, що пропадати люди на Закарпаття стали надто часто.

Артема Сокола востаннє засікли камери біля "Шпайзу"

Другий варіант ґрунтується на непідтвердженій інформації про невідоме авто, куди нібито Артем Сокіл сів добровільно. Про це повідомляють близькі до зниклого люди, проте уточнюють — відеозапис, який начебто зафільмував цей момент, дуже неякісний, потім розібрати номери майже неможливо.

Інформація від поліції

Ужгородські поліцейські зізнаються: поки пошуки продовжуються, але особливих зрушень немає. При цьому правоохоронці досі зберігають оптимізм: після безрезультатних пошуків у лісах та водоймищах неподалік місця зникнення чоловіка вони сподіваються, що Артема Сокола все ще вдасться знайти живим.

Опис Артема Сокола перед зникненням

Більше подробиць повідомити у поліції не змогли, пославшись на таємницю слідства.

Нагадаємо, що випадки зникнення людей на Закарпатті справді почастішали. "Телеграф" вже писав про те, що пошуки зниклого підлітка, на жаль, закінчилися трагічно — тіло 15-річного Богдана виявили у річці. Хлопець не зміг вибратися зі швидкої течії.

Також ми повідомляли про вельми загадкові обставини зникнення 34-річної Габріели Яцкович, яку незабаром виявили задушеною на горищі власного будинку. Примітно, що невідомий спілкувався від імені дівчини у соцмережах із її знайомими.