Нет вестей почти три недели: новые подробности об исчезнувшем на Закарпатье ветеране АТО (фото)

У друзей и родственников есть несколько версий насчет пропажи Артема Сокола

Начиная с 26 декабря, в Закарпатской области продолжаются поиски 34-летнего Артема Сокола. Родственники и друзья не получали ни единого известия от пропавшего почти три недели. Как известно, мужчина не вернулся домой после рабочего корпоратива в селе Невицкое.

О версиях знакомых, которых уже несколько, а также позиции полицейских рассказали "Новости Live", передает "Телеграф".

Что говорят родственники

По информации сестры пропавшего, Кристины, в какой-то момент появилась информация, будто бы Артем Сокол совершал банковские операции с помощью своей карты — уже после исчезновения. Однако девушка утверждает: особой надежды на эти данные нет, ведь карта является международной. Это значит, что точное время использования, как и локацию, установить очень сложно.

Кристина честно признается: пока ни у семьи, ни даже у копов нет хороших зацепок, дабы полноценно расследовать исчезновение. Постоянно организовываются поиски, только и всего.

Фото с личной страницы Артема в соцсетях

Версии друзей

Знакомые также не остаются в стороне, пытаясь помочь найти Артема Сокола. Жители Ужгорода говорят, что пока есть два основных варианта исчезновения молодого мужчины.

Согласно первому варианту, Сокол во время своего похода домой мог встретиться с компанией злоумышленников.

Мужчина исчез после корпоратива в ресторане "Камелот"

Знакомые не исключают, что те попытались напасть, и пропавшему пришлось защищаться. По словам местной жительницы Ольги, версию с трагическим окончанием внезапной драки исключать нельзя. При этом женщина подчеркивает, что пропадать люди на Закарпатье стали слишком часто.

Артема Сокола в последний раз засекли камеры возле "Шпайза"

Второй вариант основывается на неподтвержденной информации о неизвестном авто, куда якобы Артем Сокол сел добровольно. Об этом сообщают близкие к исчезнувшему люди, однако уточняют — видеозапись, на которую вроде как попал этот момент, весьма некачественная, потом разобрать номера почти невозможно.

Информация от полиции

Ужгородские полицейские признаются: пока поиски продолжаются, но особых подвижек нет. При этом правоохранители до сих пор сохраняют оптимизм: после безрезультатных поисков в лесах и водоемах неподалеку места исчезновения мужчины они надеются, что Артема Сокола все еще удастся найти живым.

Описание Артема Сокола перед исчезновением

Больше подробностей сообщить в полиции не смогли, сославшись на тайну следствия.

Напомним, что случаи исчезновения людей на Закарпатье действительно участились. "Телеграф" уже писал о том, что поиски пропавшего подростка, к сожалению, закончились трагически — тело 15-летнего Богдана обнаружили в реке. Парень не смог выбраться из быстрого течения.

Также мы сообщали о весьма загадочных обстоятельствах исчезновения 34-летней Габриэллы Яцкович, которую вскоре обнаружили задушенной на чердаке собственного дома. Примечательно, что неизвестный общался от имени девушки в соцсетях с ее знакомыми.