Боялся, что узнает жена: в загадочном убийстве девушки на Закарпатье появился подозреваемый (фото)

Предварительно сообщается, что задержанный сознался в содеянном

Необычное исчезновение, а после убийство 36-летней Габриэллы Яцкович в Ужгороде стало предметом обсуждений многих украинцев. В четверг, 13 января, стало известно о задержании первого подозреваемого по необычному делу.

Подробности сообщают "Новости Live", ссылаясь на личные источники в полиции Закарпатья.

Напомним, что тело Яцкович обнаружили спустя три дня поисков — убийца задушил женщину полиэтиленовым пакетом на чердаке ее дома. Впрочем, наиболее загадочным является время ее исчезновения, ведь на связь с родными и друзьями Габриэлла не выходила с Нового года. Позже оказалось, что неизвестный пытался обмануть знакомых женщины, общаясь с ними с вайбера убитой.

Покойной было всего лишь 36 лет

Кого-то задержали?

Полицейские весьма оперативно установили личность вероятного подозреваемого. Согласно информации, полученной из источника в полиции, преступление совершил любовник Габриэллы Яцкович. Он является женатым мужчиной, что не помешало ему завести интрижку на стороне.

Предварительно сообщается, что Яцкович настаивала на необходимости жить вместе. Также от нее звучали угрозы раскрыть детали их интимной связи жене подозреваемого. Именно после этого мужчина якобы и вспылил. Результатом стала смерть 36-летней Габриэллы.

Также отмечается, что подозреваемый якобы находится в СИЗО, а свою вину он уже признал.

Подробности исчезновения покойной

В последний раз "живой" контакт с Габриэллой Яцкович у близких был накануне Нового года — 30 декабря. После ее телефон оказался "вне зоны доступа". Спустя некоторое время тревогу забила ее подруга, опубликовав в соцсети пост о розыске Яцкович.

Отозвались общие знакомые, рассказали, мол, общались с девушкой после праздника. По их информации, она должна была пребывать в Египте на отдыхе. Точно такую же информацию получила и тетка убитой, живущая в Венгрии — предварительно именно в этой стране Габриэлла Яцкович должна была встречать Новый год.

Скрин переписки

Скрин переписки

Позже оказалось, что от имени женщины общался кто-то неизвестный, ведь были использованы старые фото, сделанные еще в 2019 году и взятые из интернета.

Небезразличные люди нашли фотографии в интернете

Полиция продолжала поиски Яцкович менее трех суток. Тело обнаружили в доме покойной. Интересно, что на ее убийцу вышли с помощью телефона — удалось запеленговать сигнал и отследить перемещение.

Близких родственников у погибшей женщины нет, но остался любимый пес Барбос. Друзья признаются — Габриэлла души не чаяла в животных.

Стоит отметить, что в период новогодних праздников на Закарпатье значительно возросло количество пропавших людей. Так, "Телеграф" уже писал, что на католическое Рождество под Ужгородом исчез ветеран АТО Артем Сокол. 34-летний мужчина не вернулся домой после корпоратива.

Мы также сообщали, что его поиски продолжаются уже почти три недели, но версий у родственников и полицейских не так уж и много.