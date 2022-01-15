Искали больше недели: на Виннитчине нашли мертвой молодую мать

На момент пропажи девушке было 26 лет, у нее был при себе телефон, но дозвониться было невозможно.

Молодая женщина Людмила Сторожук, пропавшая в городе Бершадь на Винничине, найдена мертвой 14 января. В последний раз видели ее 5 января днем, когда она отошла в общественный туалет. Официально поиски начали в Рождество.

Об этом сообщает региональное издание "Винница.Инфо".

Тело 26-летней девушки нашли в том же городе, где она и исчезла. Его обнаружили на улице Василия Думанского в районе швейной фабрики.

Карта Бершадя

Предварительно — внешних признаков насильственной смерти не нашли. Окончательно вердикт вынесет судмедэкспертиза. Девушку дома ждала двухлетняя дочь.

Людмила Сторожук

Девушка жила в селе Сумовка Гайсинского района той же области. Город где она пропала ранее был райцентром, в нем живет чуть больше 12 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове пропала 41-летняя женщина. Ее нашли спустя две недели живой. В Ужгороде трехдневные поиски молодой девушки закончились тем, что нашли ее тело — женщину задушили полиэтиленовым пакетом и бросили на чердаке ее же дома. Уже после ее смерти от ее имени в мессенджерах общался неизвестный. Предполагаемый виновник преступления — ее любовник, который был женат. Якобы девушка хотела раскрыть их отношения.