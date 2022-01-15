Остался любящий муж и двое детей: что известно о найденной мертвой на Житомирщине женщине

В местных группах в Фейсбук пишут, что женщину могли видеть незадолго до смерти

В Житомирской области спустя четыре дня поисков была найдена мертвой жительница Бердичева Татьяна Холодная. Дома у нее остался любящий муж и двое детей.

Об этом свидетельствуют фото в профилях супружеской пары.

"Самое главное, что может сделать отец для своего ребенка, – быть хорошим мужем его матери", — говорится в подписи к профилю ее мужа Александра.

Татьяна Холодная с мужем Александром

У женщины остались двое детей

Как известно, 33-летняя женщина направлялась в командировку в Новоград-Волынский, для этого она сначала приехала в Житомир, чтобы оттуда добраться до места назначения. Находясь на городском автовокзале она совершила последний звонок мужу и сообщила, что ждет автобус. После этого она исчезла.

15 января полиция сообщила, что ее тело было найдено в лесу неподалеку от села Березовка, что под Житомиром.

В сообществе "Підслухано в Бердичеві" сообщалось, что после исчезновения ее могли видеть в одном из сел, где она спрашивала, как добраться до города. Пользователи сети предположили, что она пыталась добраться до Житомира пешком. Другие же указали, что у нее при себе был телефон, так что такое поведение выглядело бы странным.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области более недели разыскивали 26-летнюю Людмилу Сторожук, которая отошла в общественный туалет в городе Бершадь и исчезла. 14 января ее тело было найдено в том же городе.