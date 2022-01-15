Искали четыре дня: пропавшую в Житомирской области женщину нашли мертвой
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 288
На теле женщины не нашли видимых повреждений.
Жительницу Бердичева Татьяну Холодную, которая исчезла 11 января, нашли мертвой.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.
В сообщении указано, что тело 33-летней женщины обнаружено в лесном массиве неподалеку от села Березовки, что в Житомирском районе.
Отмечается, что на теле погибшей не обнаружили видимых телесных повреждений, что может указывать на то, что ее не убили.
В настоящее время правоохранители расследуют причины смерти молодой женщины, а также пытаются установить то, как она оказалась в лесу.
Напомним, Татьяна Холодная в последний раз выходила на связь, находясь на автовокзале Житомира, откуда должна была уехать в Новоград-Волынский в командировку. После этого она перестала выходить на связь.
Как сообщалось ранее, в винницкой области более недели разыскивали 26-летнюю Людмилу Сторожук, которая отошла в общественный туалет в городе Бершадь и исчезла. 14 января ее тело было найдено в том же городе.
По предварительной информации, на ее теле не было обнаружено видимых повреждений.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-