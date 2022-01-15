Искали четыре дня: пропавшую в Житомирской области женщину нашли мертвой

На теле женщины не нашли видимых повреждений.

Жительницу Бердичева Татьяну Холодную, которая исчезла 11 января, нашли мертвой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

В сообщении указано, что тело 33-летней женщины обнаружено в лесном массиве неподалеку от села Березовки, что в Житомирском районе.

Отмечается, что на теле погибшей не обнаружили видимых телесных повреждений, что может указывать на то, что ее не убили.

В настоящее время правоохранители расследуют причины смерти молодой женщины, а также пытаются установить то, как она оказалась в лесу.

Напомним, Татьяна Холодная в последний раз выходила на связь, находясь на автовокзале Житомира, откуда должна была уехать в Новоград-Волынский в командировку. После этого она перестала выходить на связь.

Как сообщалось ранее, в винницкой области более недели разыскивали 26-летнюю Людмилу Сторожук, которая отошла в общественный туалет в городе Бершадь и исчезла. 14 января ее тело было найдено в том же городе.

По предварительной информации, на ее теле не было обнаружено видимых повреждений.