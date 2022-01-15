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Шукали чотири дні: зниклу на Житомирщині жінку знайшли мертвою

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Тетяна Холодна Новина оновлена 15 січня 2022, 18:08
Тетяна Холодна

На тілі жінки не знайшли видимих ушкоджень.

Жительку Бердичева Тетяну Холодну, яка зникла 11 січня, знайшли мертвою.

Про це повідомила пресслужба поліції Житомирщини.

У повідомленні вказано, що тіло 33-річної жінки виявлено у лісовому масиві неподалік села Березівки, що у Житомирському районі.

На тілі загиблої не виявили видимих тілесних ушкоджень, що може вказувати на те, що її не вбили.

Наразі правоохоронці розслідують причини смерті молодої жінки, а також намагаються встановити те, як вона опинилася у лісі.

Нагадаємо, Тетяна Холодна востаннє виходила на зв’язок, перебуваючи на автовокзалі Житомира, звідки мала виїхати до Новограда-Волинського у відрядження. Після цього вона перестала виходити зв’язок.

Як повідомлялося раніше, у Вінницькій області понад тиждень розшукували 26-річну Людмилу Сторожук, яка відійшла до громадського туалету у місті Бершадь та зникла. 14 січня її тіло було знайдено у тому самому місті.

За попередньою інформацією, на її тілі не було знайдено видимих пошкоджень.

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#Поліція #Житомирська область
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