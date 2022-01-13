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Поехала в командировку и исчезла: в Житомирской области ищут девушку, пропавшую при странных обстоятельствах (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Житомирской области полиция разыскивает пропавшую женщину Новость обновлена 13 января 2022, 15:13
В Житомирской области полиция разыскивает пропавшую женщину

Татьяна Холодная направлялась в другой город, но внезапно вышла с автобуса - после этого женщину никто не видел

В Житомирской области официально объявили в розыск жительницу города Бердичева, которая еще 11 января уехала в командировку в другой город и до сих пор на связь с родными и знакомыми не вышла.

Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции области, во вторник, 11 января после 11 часов дня разыскиваемая позвонила мужу и проинформировала его, что уже приехала на вокзал, где ожидает автобус до Новоград-Волынского. После телефонного разговора связь с Татьяной оборвалась.

На сегодня, 13 января, следователям удалось установить, что жительница бердичева купила билет на автобус сообщением "Житомир — Олевск". Но не добравшись до места назначения, она вышла из транспортного средства на остановке в селе Березовка, что под Житомиром и исчезла.

Татьяна выглядит примерно на 33 года, худощава, имеет рост около 175 сантиметров и длинные черные волосы.

Разыскиваемая Татьяна Холодная, жительница Житомирщины
Разыскиваемая Татьяна Холодная, жительница Житомирщины

На момент исчезновения женщина была одета в меховую черную шубу, теплые леггинсы черного цвета, вязаную черную шапку с надписью "UGG Australia", а также высокие черные ботинки. При себе может иметь сумку серого цвета.

Правоохранители обращаются к украинцам с просьбой помочь в установлении места нахождения разыскиваемой и призывают сообщить любую информацию о пропавшей по номерам телефонов (096) 943-76-13, "102" или в ближайшее отделение полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Закарпатской области нашли мертвой молодую женщину, которую несколькими днями ранее объявили в розыск. Закарпатку обнаружили задушенной на чердаке его собственного дома.

Теги:
#Бердичев #Розыск #Житомирщина #ГУНП
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