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У Запорізькій області знайшли вбитим п’ятикласника, якого шукали по всій Україні: що відомо

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Максимові було лише 11 років Новина оновлена 17 січня 2022, 11:53
Максимові було лише 11 років

Нещодавно рідні Максима зверталися до нього через мережу і просили повернутися додому, вірячи, що дитина жива

В Якимівці Запорізької області знайшли бездиханне тіло 11-річного хлопчика. Незабаром з’ясувалося, що це Максим Самофалов — п’ятикласник, якого поліція та волонтери шукали ще із серпня минулого року.

Про моторошну знахідку повідомив 17 січня голова Всеукраїнської співдружності пошуку зниклих дітей Олександр Курінний на своїй сторінці у "Фейсбуці".

На момент виходу новини в облуправлінні поліції інформацію про Максима не розголошують, посилаючись на таємницю слідства. Проте волонтери кажуть, що тіло дитини зі слідами насильницької смерті знайшли поблизу її рідного селища у лісосмузі. Говорять, що Максима Самофалова вбили.

Максима Самофалова знайдено мертвим
Максима Самофалова знайдено мертвим

Ще кілька днів тому рідні хлопчики зверталися до нього в мережі з такими словами: "Синку, повертайся додому. Ми тебе любимо і чекаємо".

У сім’ї Самофалових вірили, що Максим живий і міг перебувати у будь-якому куточку країни, оскільки тікав не вперше і був дуже самостійним. На жаль, вже довгий час хлопчика не було живим.

Інформацію про його смерть у правоохоронних органах обіцяють озвучити згодом.

Максим Самофалов був дуже самостійним
Максим Самофалов був дуже самостійним

Нагадаємо, на Закарпатті підбили проміжні підсумки у заплутаній історії зникнення 36-річної мешканки Ужгорода Габріели Яцкович. Її розшукували з 10 січня, а за два дні виявили задушеною на горищі власного будинку.

Теги:
#Діти #Вбивство #Запорізька область #Зник безвісти
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