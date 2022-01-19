Укр

В Харькове с осени ищут пропавшую женщину ростом почти два метра (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Лариса Акимочкина пропала без вести Новость обновлена 19 января 2022, 08:22
Лариса Акимочкина пропала без вести

Родные харьковчанки бьют тревогу, так как ее телефон не отвечает еще с ноября

В Харькове бесследно пропала 46-летняя Лариса Акимочкина, которую разыскивают уже почти два месяца. Волонтеры просят всех украинцев помочь в поиске, так как узнать женщину на улице несложно: ее рост — почти два метра.

Как рассказали в поисково-спасательной группе "Милена", Лариса живет в районе Сортировки. 23 ноября ее телефон перестал отвечать, и родные забили тревогу. В чем была женщина в тот день, неизвестно, однако узнать ее помогут такие приметы:

  • рост 190 см;
  • худощавое телосложение;
  • русые вьющиеся волосы длинной по плечи;
  • голубые глаза.
Лариса Акимочкина пропала
Лариса Акимочкина пропала

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о том, что могло случиться с Ларисой и где она может быть, просят позвонить по телефонам "102" или (068) 777-0-112.

Напомним, что в Харьковской области также ищут 18-летнюю студентку Ольгу Полунину, которая вышла из общежития в городе Чугуев еще в декабре прошлого года и больше ее никто не видел.

Кроме того, в этом же городе в поселке Жуковского при странных обстоятельствах пропал 23-летний Олег Зайченко, который еще 13 января утром вышел из дома и больше его никто не видел.

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#Харьков #Поиск #Пропажа #Пропала без вести
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