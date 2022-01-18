Укр

В Харькове разыскивают парня, пропавшего при странных обстоятельствах (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Помочь в поиске Олега просят как прохожих, так и автомобилистов Новость обновлена 18 января 2022, 16:53
Помочь в поиске Олега просят как прохожих, так и автомобилистов

Рано утром Олег вышел на улицу в районе супермаркета "Чудо", но домой так и не вернулся

В Харькове при загадочных обстоятельствах пропал без вести 23-летний Олег Зайченко, который еще 13 января утром вышел из дома в районе поселка Жуковского и больше его никто не видел.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", в последний раз парня видели шесть дней назад утром: в промежутке с 7:30 до 8:30 Олег вышел из дома в районе супермаркета "Чудо" и пропал. Телефон парня перестал отвечать, а когда вечером он не вернулся домой, его родные обратились в полицию.

Чтобы отыскать харьковчанина, правоохранители просят автовладельцев просмотреть камеры видеорегистраторов от 13 января, особенно тех, кто с 7:30 до 9:00 утра проезжал в районе церкви, троллейбусного круга и супермаркета "Чудо". Это поможет установить, куда шел Олег в тот день.

Волонтеры и полицейские убеждены, что в поиске парня поможет любая информация.

Особые приметы Зайченко:

  • худощавое телосложение и рост свыше 180 см;
  • светлые волосы и светло-серые глаза;
  • одет был в темно синюю парку, черные джинсы и шапку, на спине был синий рюкзак.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Олега, сообщите, пожалуйста, по телефонам: (068) 777-0-112 или 102.

Олег Зайченко
Олег Зайченко

Напомним, что в Харьковской области также ищут 18-летнюю студентку Ольгу Полунину, которая вышла из общежития в городе Чугуев еще в декабре прошлого года и больше ее никто не видел.

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#Харьков #Поиск #Розыск #Без вести
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