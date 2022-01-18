У Харкові розшукують хлопця, який зник за дивних обставин (фото)
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Рано вранці Олег вийшов на вулицю в районі супермаркету "Чудо", але додому так і не повернувся
У Харкові за загадкових обставин пропав безвісти 23-річний Олег Зайченко, котрий ще 13 січня вранці вийшов з будинку в районі селища Жуковського і більше його ніхто не бачив.
Як повідомили у пошуково-рятувальному загоні "Мілена", востаннє хлопця бачили шість днів тому вранці: у проміжку з 7:30 до 8:30 Олег вийшов із дому в районі супермаркету "Чудо" та зник. Телефон хлопця припинив відповідати, а коли ввечері він не повернувся додому, його рідні звернулися до поліції.
Щоб відшукати харків’янина, правоохоронці просять автовласників переглянути камери відеореєстраторів від 13 січня, особливо тих, хто з 7:30 до 9:00 ранку проїжджав у районі церкви, тролейбусного кола та супермаркету "Чудо". Це допоможе встановити, куди йшов Олег того дня.
Волонтери та поліцейські переконані, що у пошуку хлопця допоможе будь-яка інформація.
Особливі прикмети Зайченка:
- худорлява статура та зріст понад 180 см;
- світле волосся та світло-сірі очі;
- одягнений був у темно-синю парку, чорні джинси та шапку, на спині був синій рюкзак.
Якщо ви щось знаєте про місцезнаходження Олега, повідомте, будь ласка, за телефонами: (068) 777-0-112 або 102.
Нагадаємо, що на Харківщині також шукають 18-річну студентку Ольгу Полуніну, яка вийшла з гуртожитку в місті Чугуїв ще у грудні минулого року і більше її ніхто не бачив.
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