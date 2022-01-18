У Харкові розшукують хлопця, який зник за дивних обставин (фото)

Рано вранці Олег вийшов на вулицю в районі супермаркету "Чудо", але додому так і не повернувся

У Харкові за загадкових обставин пропав безвісти 23-річний Олег Зайченко, котрий ще 13 січня вранці вийшов з будинку в районі селища Жуковського і більше його ніхто не бачив.

Як повідомили у пошуково-рятувальному загоні "Мілена", востаннє хлопця бачили шість днів тому вранці: у проміжку з 7:30 до 8:30 Олег вийшов із дому в районі супермаркету "Чудо" та зник. Телефон хлопця припинив відповідати, а коли ввечері він не повернувся додому, його рідні звернулися до поліції.

Щоб відшукати харків’янина, правоохоронці просять автовласників переглянути камери відеореєстраторів від 13 січня, особливо тих, хто з 7:30 до 9:00 ранку проїжджав у районі церкви, тролейбусного кола та супермаркету "Чудо". Це допоможе встановити, куди йшов Олег того дня.

Волонтери та поліцейські переконані, що у пошуку хлопця допоможе будь-яка інформація.

Особливі прикмети Зайченка:

худорлява статура та зріст понад 180 см;

світле волосся та світло-сірі очі;

одягнений був у темно-синю парку, чорні джинси та шапку, на спині був синій рюкзак.

Якщо ви щось знаєте про місцезнаходження Олега, повідомте, будь ласка, за телефонами: (068) 777-0-112 або 102.

Олег Зайченко

Нагадаємо, що на Харківщині також шукають 18-річну студентку Ольгу Полуніну, яка вийшла з гуртожитку в місті Чугуїв ще у грудні минулого року і більше її ніхто не бачив.