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У Житомирській області на Водохреща за дивних обставин зник рибалка: подробиці та фото

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У Новограді-Волинському тривають пошуки 35-річного чоловіка Новина оновлена 20 січня 2022, 15:58
У Новограді-Волинському тривають пошуки 35-річного чоловіка

Зв'язку із чоловіком немає вже другу добу

Поліція офіційно оголосила у розшук 35-річного жителя одного з райцентрів Житомирської області Павла Тетерю, який пішов рибалити і назад додому не повернувся.

Як зазначають у пресслужбі правоохоронних органів, інформація щодо зникнення чоловіка надійшла на спецлінію "102" увечері 19 січня.

За словами заявника відомо, що того дня його племінник вийшов з дому приблизно о 15-ій годині дня на рибалку, після чого зв'язок із ним обірвався. Самостійні пошуки родича результатів не дали, тож було прийнято рішення — звернутися за допомогою до поліції.

Зараз до пошуків безвісно зниклого жителя Житомирщини залучають усіх небайдужих.

Пошуки рибалки тривають
Пошуки рибалки тривають

Відзначається також, що слідство розглядає різні версії зникнення чоловіка, однією з яких є нещасний випадок, який міг статися з розшукуваним на кризі під час риболовлі.

Павла Тетерю можна впізнати за такими прикметами: чоловік виглядає на свій вік — 35 років, має зріст близько 170-175 сантиметрів, худорлявий, волосся чорного кольору із залисинами.

Також розшукуваний має особливу прикмету у вигляді шраму на обличчі, а також на лівій нозі.

Розшукуваний Павло Тетеря
Розшукуваний Павло Тетеря

Шановні жителі районного центру та області, якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти у встановленні місця знаходження безвісно зниклого чоловіка, повідомте про це за номерами телефонів 041413-51-54, 0636509664, 0674179154, 102 або у найближчий відділок поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одній з водойм у Черкасах знайшли тіло молодого працівника поліції. Молодший лейтенант напередодні відпочивав із колегою у ресторані, а потім безвісно зник. Правоохоронця Богдана Зубко виявили вже неживим.

Теги:
#Поліція #Житомирська область #Рибалки #Розшук #Новоград-Волинський
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