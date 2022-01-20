У Житомирській області на Водохреща за дивних обставин зник рибалка: подробиці та фото

Зв'язку із чоловіком немає вже другу добу

Поліція офіційно оголосила у розшук 35-річного жителя одного з райцентрів Житомирської області Павла Тетерю, який пішов рибалити і назад додому не повернувся.

Як зазначають у пресслужбі правоохоронних органів, інформація щодо зникнення чоловіка надійшла на спецлінію "102" увечері 19 січня.

За словами заявника відомо, що того дня його племінник вийшов з дому приблизно о 15-ій годині дня на рибалку, після чого зв'язок із ним обірвався. Самостійні пошуки родича результатів не дали, тож було прийнято рішення — звернутися за допомогою до поліції.

Зараз до пошуків безвісно зниклого жителя Житомирщини залучають усіх небайдужих.

Пошуки рибалки тривають

Відзначається також, що слідство розглядає різні версії зникнення чоловіка, однією з яких є нещасний випадок, який міг статися з розшукуваним на кризі під час риболовлі.

Павла Тетерю можна впізнати за такими прикметами: чоловік виглядає на свій вік — 35 років, має зріст близько 170-175 сантиметрів, худорлявий, волосся чорного кольору із залисинами.

Також розшукуваний має особливу прикмету у вигляді шраму на обличчі, а також на лівій нозі.

Розшукуваний Павло Тетеря

Шановні жителі районного центру та області, якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти у встановленні місця знаходження безвісно зниклого чоловіка, повідомте про це за номерами телефонів 041413-51-54, 0636509664, 0674179154, 102 або у найближчий відділок поліції.

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