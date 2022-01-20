В Житомирской области на Крещение при странных обстоятельствах пропал рыбак: подробности и фото

Связи с мужчиной нет уже вторые сутки

Полиция официально объявила в розыск 35-летнего жителя одного из райцентров Житомирской области Павла Тетерю. Мужчина ушел рыбачить и обратно домой не вернулся.

Как отмечают в пресс-службе правоохранительных органов, информация об исчезновении мужчины поступила на спецлинию "102" вечером 19 января.

По словам заявителя известно, что в тот день его племянник вышел из дома примерно в 15 часов дня на рыбалку, после чего связь с ним оборвалась. Самостоятельные поиски родственника результатов не дали, поэтому было принято решение обратиться за помощью в полицию.

Сейчас к поискам без вести пропавшего жителя Житомирщины привлекают всех неравнодушных.

Поиски рыбака продолжаются

Отмечается также, что следствие рассматривает разные версии исчезновения мужчины, одной из которых является несчастный случай, что мог произойти с разыскиваемым на льду во время рыбалки.

Павла Тетерю можно узнать по следующим приметам: мужчина выглядит на свой возраст — 35 лет, имеет рост около 170-175 сантиметров, худощавый, волосы черного цвета с залысинами.

Также разыскиваемый имеет особую примету в виде шрама на лице, а также на левой ноге.

Разыскиваемый Павел Тетеря

Уважаемые жители районного центра и области, если вам известна любая информация, которая может помочь в установлении места нахождения безвестно исчезнувшего мужчины, сообщите об этом по телефонам 041413-51-54, 0636509664, 0674179154, 102 или в ближайшее отделение полиции.

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