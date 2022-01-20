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В Житомирской области на Крещение при странных обстоятельствах пропал рыбак: подробности и фото

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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В Новограде-Волынском продолжаются поиски 35-летнего мужчины Новость обновлена 20 января 2022, 15:58
В Новограде-Волынском продолжаются поиски 35-летнего мужчины

Связи с мужчиной нет уже вторые сутки

Полиция официально объявила в розыск 35-летнего жителя одного из райцентров Житомирской области Павла Тетерю. Мужчина ушел рыбачить и обратно домой не вернулся.

Как отмечают в пресс-службе правоохранительных органов, информация об исчезновении мужчины поступила на спецлинию "102" вечером 19 января.

По словам заявителя известно, что в тот день его племянник вышел из дома примерно в 15 часов дня на рыбалку, после чего связь с ним оборвалась. Самостоятельные поиски родственника результатов не дали, поэтому было принято решение обратиться за помощью в полицию.

Сейчас к поискам без вести пропавшего жителя Житомирщины привлекают всех неравнодушных.

Поиски рыбака продолжаются
Поиски рыбака продолжаются

Отмечается также, что следствие рассматривает разные версии исчезновения мужчины, одной из которых является несчастный случай, что мог произойти с разыскиваемым на льду во время рыбалки.

Павла Тетерю можно узнать по следующим приметам: мужчина выглядит на свой возраст — 35 лет, имеет рост около 170-175 сантиметров, худощавый, волосы черного цвета с залысинами.

Также разыскиваемый имеет особую примету в виде шрама на лице, а также на левой ноге.

Разыскиваемый Павел Тетеря
Разыскиваемый Павел Тетеря

Уважаемые жители районного центра и области, если вам известна любая информация, которая может помочь в установлении места нахождения безвестно исчезнувшего мужчины, сообщите об этом по телефонам 041413-51-54, 0636509664, 0674179154, 102 или в ближайшее отделение полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из водоемов в Черкассах нашли тело молодого работника полиции. Младший лейтенант накануне отдыхал с коллегой в ресторане, а затем без вести пропал. Правоохранителя Богдана Зубко обнаружили уже безжизненным.

Теги:
#Полиция #Житомирская область #Рыбаки #Розыск #Новоград-Волынский
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