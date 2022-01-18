Ушел из кафе и оказался подо льдом - в Черкассах нашли тело лейтенанта полиции (фото, видео)

Как правоохранитель оказался в Днепре — выяснит расследование.

В Черкассах погиб молодой лейтенант полиции — Богдану Зубко был 21 год. Он работал следователем в Черкасском райуправлении.

Об этом сообщила полиция региона.

В официальной сводке деталей его гибели не сообщается, но журналистам удалось узнать, что накануне 15 января он с коллегой отдыхал в ресторане "Чайка", что в Черкассах. Затем — никто не знал где он. В последний раз его видели около трех утра. В розыск подал отец правоохранителя.

Богдан Зубко работал следователем

Тело молодого следователя нашли в реке Днепр. Во время патрулирования спасатели заметили, что в районе пляжа "Ривьера" есть признаки того, что человек провалился под лед. Отмечается, что вероятное место находилось в полутора сотнях метров от берега.

Тело погибшего достали с шестиметровой глубины. Его нашли с помощью дрона, который работает под водой.

Тело нашли на глубине

Коллеги вспоминают его как преданного службе офицера и надежного человека. Полиция начала расследование по 115 статье часть 1 — "умышленное убийство", предварительная причина смерти — утопление.

Ранее "Телеграф" писал про гибель полицейского с женой в ДТП в Мелитополе.