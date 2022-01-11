Укр

Остался маленький сын: подробности гибели капитана полиции с женой в Мелитополе (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
196
Ивану Елисееву было 36 лет, из которых 16 он работал в органах Новость обновлена 11 января 2022, 14:15
Ивану Елисееву было 36 лет, из которых 16 он работал в органах

У патрульного и его супруги, которые погибли мгновенно, остался 7-летний ребенок

В полиции рассказали подробности трагической гибели 36-летнего коллеги Ивана Елисеева, который ночью 11 января врезался в дерево в Мелитополе. Капитан полиции и его 31-летняя супруга скончались мгновенно, а от их Chevrolet Cruze почти ничего не осталось.

По информации Запорожского облуправления Нацполиции, Иван Елисеев имел звание капитана и работал инспектором отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления. В органах он работал с 2005 года, и ни разу за 16 лет не имел никаких дисциплинарных взысканий.

У погибших супругов остался маленьких сын, которому всего 7 лет.

В полиции говорят, что скорбят по погибшему и выражают слова соболезнования его близким.

То, что осталось от автомобиля полицейского
То, что осталось от автомобиля полицейского

В результате аварии в Госбюро расследований открыли уголовное производство по статье 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами с гибелью нескольких лиц". Расследование продолжается.

Напомним, стали известны подробности резонансной аварии в Черниговской области, в которой пострадало 11 человек, в том числе 10-летняя девочка.

Теги:
#ДТП #Полицейский #Гибель #Патрульный
Казахстан - одно из проявлений имперских амбиций призидента РФ
Политика
Путин, как и Ленин, видит Украину частью своего Союза, - генерал объяснил, чем для нас опасна ситуации в Казахстане
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Казахстан - одно из проявлений имперских амбиций призидента РФ
Путин, как и Ленин, видит Украину частью своего Союза, - генерал объяснил, чем для нас опасна ситуации в Казахстане
Дата публикации
Категория
В Украину идут крепкие морозы
На Украину надвигаются 20-градусные морозы: в каких регионах резко похолодает (карта)
Дата публикации
Категория
Встреча лидера Украины и советников из Германии и Франции
"Пришло время договариваться": Зеленский сделал громкое заявление о войне на Донбассе
Дата публикации
Категория
Россияне могут активно перебрасывать технику в грядущий мороз
Россия перебрасывает к границе с Украиной военные вертолеты: названа дата возможного вторжения
Дата публикации
Категория
В грядущие два месяца доллар может вырасти до 28,5 грн
Доллар по 28,5: эксперты рассказали, что будет с курсом валют в ближайшее время