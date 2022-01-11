Остался маленький сын: подробности гибели капитана полиции с женой в Мелитополе (фото)

У патрульного и его супруги, которые погибли мгновенно, остался 7-летний ребенок

В полиции рассказали подробности трагической гибели 36-летнего коллеги Ивана Елисеева, который ночью 11 января врезался в дерево в Мелитополе. Капитан полиции и его 31-летняя супруга скончались мгновенно, а от их Chevrolet Cruze почти ничего не осталось.

По информации Запорожского облуправления Нацполиции, Иван Елисеев имел звание капитана и работал инспектором отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления. В органах он работал с 2005 года, и ни разу за 16 лет не имел никаких дисциплинарных взысканий.

У погибших супругов остался маленьких сын, которому всего 7 лет.

В полиции говорят, что скорбят по погибшему и выражают слова соболезнования его близким.

То, что осталось от автомобиля полицейского

В результате аварии в Госбюро расследований открыли уголовное производство по статье 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами с гибелью нескольких лиц". Расследование продолжается.

Напомним, стали известны подробности резонансной аварии в Черниговской области, в которой пострадало 11 человек, в том числе 10-летняя девочка.