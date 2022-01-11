В Мелитополе погиб полицейский с женой: искореженное авто скрутило вокруг дерева (фото)
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Как удалось выяснить "Телеграфу", в аварии погиб сотрудник Мелитопольского райотдела полиции с супругой
В ночь на 11 января в Мелитополе Запорожской области произошла смертельная авария, в результате которой машину буквально скрутило вокруг дерева. Авто было настолько повреждено, что медики не могли добраться до мужчины и женщины внутри. На помощь позвали спасателей.
Как рассказали в облуправлении ГСЧС, трагедия произошла в 1:40 ночи на проспекте Богдана Хмельницкого. По неизвестной пока причине водитель легкового автомобиля Chevrolet Cruze слетел с дороги и врезался в дерево. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла.
8 спасателей с помощью спецтехники добрались к двум людям в салоне. Увы, 36-летний водитель и его 31-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. Причину аварии устанавливают правоохранители.
Как удалось выяснить корреспонденту "Телеграфа", происшествием занимается Госбюро расследований, так как в аварии погиб сотрудник Мелитопольского райотдела полиции с супругой. Был ли нетрезв — еще выясняется, как и скорость, с которой автомобиль передвигался по главному проспекту города.
Уголовное производство открыто по статье 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами с гибелью нескольких лиц".
Стали известны подробности резонансной аварии в Черниговской области, когда в воскресенье, 9 января, близ села Городище Нежинского района в 21:26 вечера столкнулись внедорожник Toyota RAV4 и микроавтобус Renault. В результате, пострадало много пассажиров, а водителей зажало в искореженных машинах.
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