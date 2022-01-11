У Мелітополі загинув поліцейський із дружиною: розбите авто скрутило навколо дерева (фото)

Як вдалося з’ясувати "Телеграфу", в аварії загинув працівник Мелітопольського райвідділу поліції із дружиною

У ніч на 11 січня у Мелітополі Запорізької області сталася смертельна аварія, внаслідок якої машину буквально скрутило довкола дерева. Авто було настільки пошкоджене, що медики не могли дістатися до чоловіка та жінки всередині. На допомогу покликали рятувальників.

Від авто після ДТП майже нічого не лишилося

Як розповіли в облуправлінні ДСНС, трагедія сталася о 1.40 ночі на проспекті Богдана Хмельницького. З невідомої поки що причини водій легкового автомобіля Chevrolet Cruze злетів з дороги і врізався в дерево. Удар був такої сили, що машина перетворилася на купу металу.

8 рятувальників за допомогою спецтехніки дісталися двох людей у салоні. На жаль, 36-річний водій та його 31-річна пасажирка отримали травми, несумісні із життям. Причину аварії встановлюють правоохоронці.

Як вдалося з’ясувати кореспондентові "Телеграфа", пригодою займається Держбюро розслідувань, оскільки в аварії загинув працівник Мелітопольського райвідділу поліції із дружиною. Чи був нетверезий — ще з’ясовується, як і швидкість, з якою автомобіль пересувався головним проспектом міста.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами із загибеллю кількох осіб".

Стали відомі подробиці резонансної аварії у Чернігівській області, коли у неділю, 9 січня, поблизу села Городище Ніжинського району о 21:26 вечора зіткнулися позашляховик Toyota RAV4 та мікроавтобус Renault. В результаті постраждало багато пасажирів, а водіїв затиснуло в понівечених машинах.