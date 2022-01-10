На Полтавщине иномарка врезалась в микроавтобус: сильно пострадал ребенок (фото)

При столкновении различные травмы получило минимум десять человек

Ночное дорожно-транспортное происшествие в Полтавской области закончилось двумя разбитыми автомобилями и десятком пострадавших. При этом самые тяжелые увечья достались десятилетней девочке.

Подробности столкновения сообщил 10 января Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Инцидент произошел неподалеку города Пирятин на Полтавщине. Женщина, сидевшая за рулем вишневой Toyota, потеряла контроль над управлением авто и врезалась в микроавтобус, ехавший по встречной полосе.

Многие пассажиры "бусика" получили различные травмы. Наиболее серьезные достались двоим мужчинам — один серьезно ударился головой, у второго сломаны ноги. Остальные отделались не такими критическими увечьями.

Машины были значительно повреждены

Зато подобного нельзя сказать о водителе Toyota и ее малолетней дочери. Сообщается, что девочка была госпитализирована без сознания в ближайшую больницу, её состояние оценивается как критическое. Серьезные травмы и переломы были зафиксированы и у ее матери.

Чтобы извлечь некоторых пострадавших, спасателям пришлось активно использовать специальную технику — для деблокировки людей из железной "ловушки".

ДТП под Пирятином

Причина ДТП пока не сообщается. Подробности выясняют правоохранители. Не исключено, что столкновению поспособствовала не лучшая погода, что повлияло на возникновение гололеда на трассе.

О том, насколько сложным было пребывание на украинских дорогах накануне вечером, свидетельствовала огромная автомобильная пробка на Житомирщине, которая успела растянуться на несколько десятком километров. Водители были вынуждены проезжать небольшое расстояние за несколько часов.

Также "Телеграф" сообщал подробности жуткой аварии в Киеве, во время которой мужчина сгорел в собственном автомобиле. Вместе с ним, к сожалению, погиб и его пес.