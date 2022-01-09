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Смертельное ДТП в Киеве: водитель сгорел в своей машине вместе с собакой (эксклюзивные фото и видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ДТП в Киеве Новость обновлена 09 января 2022, 20:10
ДТП в Киеве

Один из автомобилей загорелся после столкновения.

В Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием легковушек Subaru и Mitsubishi.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа".

Происшествие произошло на Столичном шоссе неподалеку от базы "Динамо" около 14:20. Предварительно установлено, что "Субару" двигался в сторону города, когда ему на встречу вылетела другая легковушка.

От удара "Мицубиси" выбросило с дороги, после чего автомобиль загорелся. В салоне находился водитель 1988 года рождения и его собака. Вытащить их из пылающей машины не удалось, как и потушить ее с помощью огнетушителей.

В "Субару" ехала молодая семья — отец, мать и шестилетний мальчик. Известно, что ребенок пострадал, но от гибели его спасло детское кресло. Его вместе с матерью отправили в больницу.

В Киеве произошла авария на Столичном шоссе
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Причины произошедшего будут устанавливать правоохранительные органы.

Фото и видео: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось ранее, под Днепром водитель маршрутного микроавтобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате происшествия травмы получил 34-летний водитель и трое его пассажиров — две женщины в возрасте 65 и 55 лет и 71-летний мужчина.

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#Киев #Пожар #ДТП
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