Смертельное ДТП в Киеве: водитель сгорел в своей машине вместе с собакой (эксклюзивные фото и видео)
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Один из автомобилей загорелся после столкновения.
В Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием легковушек Subaru и Mitsubishi.
На месте побывал корреспондент "Телеграфа".
Происшествие произошло на Столичном шоссе неподалеку от базы "Динамо" около 14:20. Предварительно установлено, что "Субару" двигался в сторону города, когда ему на встречу вылетела другая легковушка.
От удара "Мицубиси" выбросило с дороги, после чего автомобиль загорелся. В салоне находился водитель 1988 года рождения и его собака. Вытащить их из пылающей машины не удалось, как и потушить ее с помощью огнетушителей.
В "Субару" ехала молодая семья — отец, мать и шестилетний мальчик. Известно, что ребенок пострадал, но от гибели его спасло детское кресло. Его вместе с матерью отправили в больницу.
Причины произошедшего будут устанавливать правоохранительные органы.
Фото и видео: Василий Мозговой, "Телеграф"
Как сообщалось ранее, под Днепром водитель маршрутного микроавтобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате происшествия травмы получил 34-летний водитель и трое его пассажиров — две женщины в возрасте 65 и 55 лет и 71-летний мужчина.
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