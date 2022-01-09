Укр

Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик под Днепром: есть пострадавшие (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ДТП под Днепром Новость обновлена 09 января 2022, 14:41
ДТП под Днепром

Пострадавшие в основном пожилые люди.

В Днепропетровской области на 34 км Полтавского шоссе произошло столкновение микроавтобуса Mercedes, следовавшего по маршруту "Автовокзал — с. Партизанское", и грузовика MAN.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции.

В сообщении указано, что происшествие произошло около 9:00 воскресенья. Водитель "Мерседеса" не справился с управлением и въехал в зад грузовику, в результате чего получили травмы 34-летний водитель микроавтобуса, а также его пассажиры — две женщины в возрасте 65 и 55 лет и 71-летний мужчина.

Всех их отправили в ближайшие медучреждения врачи скорой помощи.

Все детали происшествия устанавливаются, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось ранее, авария с участием автобуса 9 января произошла во Львовской области. Там Mazda 5 столкнулась с "Эталоном", вследствие чего автобус вылетел в кювет. Внутри находились 8 пассажиров, трое из которых получили травмы.

А в Харькове автомобиль "Инфинити" не справился с управлением и перевернулся на повороте. В салоне находилось три молодых парня, которые отделались травмами.

Теги:
#ДТП #Полиция #Днепропетровская область
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