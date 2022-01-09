Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик под Днепром: есть пострадавшие (фото)
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Пострадавшие в основном пожилые люди.
В Днепропетровской области на 34 км Полтавского шоссе произошло столкновение микроавтобуса Mercedes, следовавшего по маршруту "Автовокзал — с. Партизанское", и грузовика MAN.
Об этом информирует пресс-служба местной полиции.
В сообщении указано, что происшествие произошло около 9:00 воскресенья. Водитель "Мерседеса" не справился с управлением и въехал в зад грузовику, в результате чего получили травмы 34-летний водитель микроавтобуса, а также его пассажиры — две женщины в возрасте 65 и 55 лет и 71-летний мужчина.
Всех их отправили в ближайшие медучреждения врачи скорой помощи.
Все детали происшествия устанавливаются, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщалось ранее, авария с участием автобуса 9 января произошла во Львовской области. Там Mazda 5 столкнулась с "Эталоном", вследствие чего автобус вылетел в кювет. Внутри находились 8 пассажиров, трое из которых получили травмы.
А в Харькове автомобиль "Инфинити" не справился с управлением и перевернулся на повороте. В салоне находилось три молодых парня, которые отделались травмами.
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