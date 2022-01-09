Укр

Под Львовом легковушка столкнулась с автобусом: среди пострадавших есть ребенок (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Пассажиров Mazda пришлось деблокировать с помощью специальной техники Новость обновлена 09 января 2022, 13:18
Пассажиров Mazda пришлось деблокировать с помощью специальной техники

Минимум четверо людей были госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести

Утро воскресенья, 9 января, не обошлось без серьезного дорожно-транспортного происшествия — в этот раз на Львовщине. Столкновение на трассе неподалеку села Новый став произошло между легковушкой Mazda 5 и рейсовым автобусом "Эталон".

Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Авария произошла около девяти утра. В рейсовом автобусе, который ехал по маршруту "Радехов-Львов", кроме водителя, находилось еще восемь человек. В результате столкновения транспортное средство вылетело в кювет. Однако обошлось без погибших, трое пассажиров получили различные травмы, однако после обследования от госпитализации отказались.

А вот водителя автобуса врачи увезли в больницу. Как и троих пассажиров легкового автомобиля — в нем находилась, судя по всему, семья. За рулем был мужчина, рядом с ним сидела женщина. Их вместе с 10-летним мальчиком, который находился на заднем сидении, пришлось деблокировать с помощью специальной техники.

Сообщается, что в ДТП ребенок получил легкие ушибы, а также находился в состоянии шока.

Предварительные причины случившегося не разглашаются. Вполне вероятно, что столкновение спровоцировали не лучшие погодные условия — на дорогах Львовщины наблюдается гололед.

Также "Телеграф" писал, что вечером накануне в Харькове случилась авария при участии автомобиля марки "Инфинити", которая в последнее время часто фигурирует в местных сводках нарушения ПДД. В этот раз машина не вписалась в поворот и перевернулась на крышу. В салоне находилось трое человек, включая водителя.

Теги:
#Львовская область #ДТП #Львов #Авария #Автобус #Пострадавшие
Пассажиров Mazda пришлось деблокировать с помощью специальной техники
Львов
Под Львовом легковушка столкнулась с автобусом: среди пострадавших есть ребенок (фото)
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