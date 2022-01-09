"Сразу три новых Коли": в Харькове очередная авария с "Инфинити", авто перевернулось на крышу (видео)

Главной причиной ДТП считают скользкую дорогу и превышение скорости водителем

Поздним вечером субботы, 8 января, в Харькове произошла очередная авария с участием автомобиля "Инфинити". На огромной скорости машина не вписалась в поворот, после чего перевернулась на крышу посреди дороги. Напомним, что предыдущее резонансное ДТП с "Инфинити" произошло в конце октября 2021 года, когда за рулем авто оказался 16-летний подросток.

Подробности январской аварии сообщили в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Известно, что в салоне автомобиля находилось трое молодых парней. По счастливой случайности, никто из них не погиб. При этом автомобиль фактически превратился в груду металлолома.

Согласно свидетельству очевидцев, машина не смогла вписаться в поворот, пойдя на обгон. Из-за гололеда, "Инфинити" занесло: она слетела на обочину, затем снесла угловую часть каменного забора, перевернулась и оказалась посреди дороги на крыше.

ДТП в Харькове на Тюринской

Отмечается, что и водитель, и пассажиры якобы были трезвыми. Вместе с этим многих харьковчан интересует скорость, с которой "Инфинити" перемещалась городскими улицами.

Другие видео с места происшествия вы можете просмотреть в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" (строго 18+).

Добавим также, что инцидент произошел на улице Тюринской. Интернет-пользователи уточняют, что автомобиль перевернулся неподалеку Sharur Hotel.

Приблизительное место аварии

Бурное обсуждение вызвала и сама авария.

Следует отметить, что вечер 8 января и последующая ночь с субботы на воскресенье не слишком задалась для жителей Харькова. "Телеграф" уже рассказывал о ночном дебоше, произошедшем в одном из местных клубов. Две компании парней под градусом устроили массовую драку прямо посреди танцпола.

Ранее мы писали, что один из харьковских блогеров решил пропиариться на теме опасности местных дорог, выложив видео с нарушением ПДД. Впрочем, слава все же настигла его — в виде доблестной патрульной полиции.