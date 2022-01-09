Укр

"Сразу три новых Коли": в Харькове очередная авария с "Инфинити", авто перевернулось на крышу (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1822
Перед переворотом машина врезалась в каменный забор Новость обновлена 09 января 2022, 09:17
Перед переворотом машина врезалась в каменный забор

Главной причиной ДТП считают скользкую дорогу и превышение скорости водителем

Поздним вечером субботы, 8 января, в Харькове произошла очередная авария с участием автомобиля "Инфинити". На огромной скорости машина не вписалась в поворот, после чего перевернулась на крышу посреди дороги. Напомним, что предыдущее резонансное ДТП с "Инфинити" произошло в конце октября 2021 года, когда за рулем авто оказался 16-летний подросток.

Подробности январской аварии сообщили в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Известно, что в салоне автомобиля находилось трое молодых парней. По счастливой случайности, никто из них не погиб. При этом автомобиль фактически превратился в груду металлолома.

Согласно свидетельству очевидцев, машина не смогла вписаться в поворот, пойдя на обгон. Из-за гололеда, "Инфинити" занесло: она слетела на обочину, затем снесла угловую часть каменного забора, перевернулась и оказалась посреди дороги на крыше.

ДТП в Харькове на Тюринской

Отмечается, что и водитель, и пассажиры якобы были трезвыми. Вместе с этим многих харьковчан интересует скорость, с которой "Инфинити" перемещалась городскими улицами.

Другие видео с места происшествия вы можете просмотреть в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" (строго 18+).

Добавим также, что инцидент произошел на улице Тюринской. Интернет-пользователи уточняют, что автомобиль перевернулся неподалеку Sharur Hotel.

Приблизительное место аварии
Приблизительное место аварии

Бурное обсуждение вызвала и сама авария.

Следует отметить, что вечер 8 января и последующая ночь с субботы на воскресенье не слишком задалась для жителей Харькова. "Телеграф" уже рассказывал о ночном дебоше, произошедшем в одном из местных клубов. Две компании парней под градусом устроили массовую драку прямо посреди танцпола.

Ранее мы писали, что один из харьковских блогеров решил пропиариться на теме опасности местных дорог, выложив видео с нарушением ПДД. Впрочем, слава все же настигла его — в виде доблестной патрульной полиции.

Теги:
#ДТП #Харьков #Авария #Infiniti
На выходных количество заболевших традиционно уменьшилось
Здоровье
Более 3,7 миллионов украинцев заболело "короной" с начала пандемии: свежая статистика на 9 января
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На выходных количество заболевших традиционно уменьшилось
Более 3,7 миллионов украинцев заболело "короной" с начала пандемии: свежая статистика на 9 января
Дата публикации
Категория
Разборки устроили посреди танцпола
Устроили "брейкданс": в одном из клубов Харькова произошла массовая драка (18+)
Дата публикации
Категория
Погром в квартире длился круглые сутки
Киевский суд наказал блогера, разгромившего арендованную квартиру ради видео в TikTok (фото)
Дата публикации
Категория
За ношение тканевой маски грозит штраф
Грозит серьезный штраф: в Румынии запретят носить тканевые маски
Дата публикации
Категория
Стоимость услуги оценили в 12 гривен
Пассажирам "Укрзализныци" придется платить за распечатку электронных билетов