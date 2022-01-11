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Залишився маленький син: подробиці загибелі капітана поліції з дружиною у Мелітополі (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Івану Єлісєєву було 36 років, з яких 16 він працював в органах Новина оновлена 11 січня 2022, 14:15
Івану Єлісєєву було 36 років, з яких 16 він працював в органах

У патрульного та його дружини, які загинули миттєво, залишилася 7-річна дитина

У поліції розповіли подробиці трагічної загибелі 36-річного колеги Івана Єлісєєва, який уночі 11 січня врізався у дерево у Мелітополі. Капітан поліції та його 31-річна дружина померли миттєво, а від їхнього Chevrolet Cruze майже нічого не залишилося.

За інформацією Запорізького облуправління Нацполіції, Іван Єлісєєв мав звання капітана та працював інспектором відділу реагування патрульної поліції Мелітопольського районного управління. В органах він працював з 2005 року, і жодного разу за 16 років не мав жодних дисциплінарних стягнень.

У загиблого подружжя залишився маленький син, якому лише 7 років.

У поліції кажуть, що сумують за загиблим та висловлюють слова співчуття його близьким.

Те, що залишилося від автомобіля поліцейського
Те, що залишилося від автомобіля поліцейського

Внаслідок аварії в Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за статтею 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами із загибеллю кількох осіб". Розслідування продовжується.

Нагадаємо, стали відомі подробиці резонансної аварії на Чернігівщині, в якій постраждало 11 людей, зокрема 10-річна дівчинка.

Теги:
#ДТП #Поліцейський #Загибель #Патрульний
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