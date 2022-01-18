Пішов з кафе і опинився під льодом – у Черкасах знайшли тіло лейтенанта поліції (фото, відео)

Як правоохоронець опинився у Дніпрі – з’ясує розслідування.

У Черкасах загинув молодий лейтенант поліції — Богдану Зубко був 21 рік. Він працював слідчим у Черкаському райуправлінні.

Про це повідомила поліція регіону.

В офіційному повідомленні деталей його загибелі немає, але журналістам вдалося дізнатися, що напередодні 15 січня він із колегою відпочивав у ресторані "Чайка", що у Черкасах. Потім ніхто не знав де він. Востаннє його бачили близько третьої ранку. У розшук подав тато правоохоронця.

Богдан Зубко працював слідчим

Тіло молодого слідчого знайшли у річці Дніпро. Під час патрулювання рятувальники зауважили, що в районі пляжу "Рів’єра" є ознаки того, що людина провалилася під кригу. Зазначається, що ймовірне місце знаходилося за півтори сотні метрів від берега.

Тіло загиблого дістали із шестиметрової глибини. Його знайшли за допомогою дрону, який працює під водою.

Тіло знайшли на глибині

Колеги згадують його як відданого службі офіцера та надійну людину. Поліція розпочала розслідування за 115 статтею частина 1 — "навмисне вбивство", попередня причина смерті — утоплення.

Раніше "Телеграф" писав про загибель поліцейського з дружиною у ДТП у Мелітополі.