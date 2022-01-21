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На Сумщині з осені розшукують 20-річного хлопця з незвичною прикметою (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Допоможіть встановити місце знаходження 20-річного жителя Сумщини Новина оновлена 21 січня 2022, 13:52
Допоможіть встановити місце знаходження 20-річного жителя Сумщини

Поки що встановити місце перебування юнака не вдалося ні поліції, ні волонтерам

У Сумській області офіційно оголосили у розшук 20-річного Володимира Василенко, зв'язок із яким обірвався ще наприкінці жовтня.

Як повідомляють на сторінці пошуково-рятувального загону "Мілена" в соцмережі, молодик є жителем села Кочерги, яке знаходиться у Конотопському районі Сумської області.

Згідно з попередніми відомостями, молодий чоловік вийшов з дому 29 жовтня 2021 року і дотепер місце його перебування залишається невідомим.

Володимира можна впізнати за такими прикметами: хлопчина виглядає на свій вік — 20 років, високий — зріст близько 180 сантиметрів, має темне короткострижене волосся, темно-сірі очі та середню тілобудову.

Востаннє молодика бачили одягнутим у сіро-білу флісову кофту на застібці спереду, спортивні штани чорного кольору, шапку такого ж кольору та темно-зелені гумові чоботи.

При собі розшукуваний мав чорну барсетку, паспорт, браслет жовтого кольору та хрестик на мотузці, який він зазвичай обмотував на руці.

Також у хлопця є особлива прикмета у вигляді великої кількості родимок на спині.

Публікація про розшук в соцмережах
Публікація про розшук в соцмережах

Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти у встановленні місця знаходження Володимира Василенко, повідомте про це за номерами телефонів (068) 777-01-12, 102 або у найближчий відділок поліції.

Ранішу "Телеграф" повідомляв, що у Дніпропетровській області розшукують 46-річну Тетяну Нікітіну, яка пішла з дому ще 1 січня і дотепер на зв'язок із рідними та знайомими не вийшла. На пошуки жінки зараз залучені волонтери, представники правоохоронних органів та небайдужі люди.

Теги:
#Зникнення #Розшук #Волонтер #Сумська область
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