Сначала ранил, а потом добил "контрольными": появилось видео расстрела бойцов Нацгвардии в Днепре
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Рябчук сначала ранил сослуживцев, а потом добил их контрольными выстрелами
В ночь на четверг, 27 января, на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш, ЮМЗ) в Днепре 20-летний Нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял 10 человек, в том числе 9 своих сослуживцев и одного гражданского. Из них пять человек умерли, еще пятеро находятся в медучреждениях города и им оказывают медицинскую помощь.
Интернет-издание "Страна" опубликовало видео с камер видеонаблюдения из оружейной комнаты, на котором запечатлен момент расстрела.
На кадрах видно, что пришедший в оружейную Рябчук сначала ранил двоих безоружных бойцов, которые в это время там находились в помещении. Также он открывал огонь на поражение по тем из военнослужащих, кто находился неподалеку и среагировал на звуки выстрелов.
Затем он добил их "контрольными" выстрелами, после чего отлучился за рюкзаком, в который сложил значительное количество рожков с патронами, перезарядился и покинул помещение.
Само видео из соображений цензуры и этики мы публиковать не будем, однако желающие с ним ознакомиться могут это сделать в нашем телеграм-канале "Telegraf Black".
После расстрела Рябчук с оружием и боеприпасами скрылся с места преступления.
Рябчука уже задержали в Подгородном неподалеку Днепра.