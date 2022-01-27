Укр

Сначала ранил, а потом добил "контрольными": появилось видео расстрела бойцов Нацгвардии в Днепре

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Боец Нацгвадрии Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев из АК-47 Новость обновлена 27 января 2022, 10:53
Боец Нацгвадрии Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев из АК-47

Рябчук сначала ранил сослуживцев, а потом добил их контрольными выстрелами

В ночь на четверг, 27 января, на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш, ЮМЗ) в Днепре 20-летний Нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял 10 человек, в том числе 9 своих сослуживцев и одного гражданского. Из них пять человек умерли, еще пятеро находятся в медучреждениях города и им оказывают медицинскую помощь.

Интернет-издание "Страна" опубликовало видео с камер видеонаблюдения из оружейной комнаты, на котором запечатлен момент расстрела.

Рябчук сначала подстрелил сослуживцев, собрал боеприпасы, а затем добил бойцов
Рябчук сначала подстрелил сослуживцев, собрал боеприпасы, а затем добил бойцов

На кадрах видно, что пришедший в оружейную Рябчук сначала ранил двоих безоружных бойцов, которые в это время там находились в помещении. Также он открывал огонь на поражение по тем из военнослужащих, кто находился неподалеку и среагировал на звуки выстрелов.

Затем он добил их "контрольными" выстрелами, после чего отлучился за рюкзаком, в который сложил значительное количество рожков с патронами, перезарядился и покинул помещение.

Само видео из соображений цензуры и этики мы публиковать не будем, однако желающие с ним ознакомиться могут это сделать в нашем телеграм-канале "Telegraf Black".

После расстрела Рябчук с оружием и боеприпасами скрылся с места преступления.

Рябчука уже задержали в Подгородном неподалеку Днепра.

Теги:
#Днепр #Расстрел #Видео #Южмаш #Нацгвардеец #Артемий Рябчук
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