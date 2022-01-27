После стрельбы в Днепре в МВД пообещали "кадровый анализ": подробности

Глава МВД добавил, что за жизнь еще 5 военнослужащих борются врачи.

После массового расстрела военнослужащих в Днепре, руководство Министерства внутренних дел пообещало создать спецкомиссию по изучению всех обстоятельств дела и пересмотреть подход к срочной службе.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

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Глава ведомства выразил свои соболезнования семьям погибших от рук Нацгвардейца. Речь о пяти лицах, среди которых была и женщина. И добавил, что за жизнь еще 5 пострадавших в стрельбе борются врачи.

Монастырский отметил, что для изучения всех обстоятельств этого дела будет создана специальная комиссия, ведь следует выяснить, что привело к такому поведению 21-летнего нацгвардейца.

Кроме того, сообщил глава МВД, проверят обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военной медицинской комиссии и его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

В МВД также пообещали сделать кадровые выводы и провести анализ срочной военной службы. В частности, определить аспекты, требующие кардинальных изменений.

Напомним, что ЧП на территории Южного машиностроительного завода в Днепре произошло в ночь на четверг, 27 января. В сети появилось видео, как Рябчук сначала ранил сослуживцев, а затем добил их контрольными выстрелами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20-летний Артем Рябчук был задержан в пригороде Днепра. В момент ареста при нем было оружие.