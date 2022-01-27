Укр

Подозреваемый в расстреле военных в Днепре задержан: первые фото

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Артемия Рябчука задержали в Подгородном около Днепра Новость обновлена 27 января 2022, 10:08
Артемия Рябчука задержали в Подгородном около Днепра

В результате стрельбы погибли 5 человек.

Сотрудники полиции задержали 20-летнего Нацгвардейца Артемия Рябчука, который в ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода в Днепре расстрелял 10 человек, из них 5 умерли.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

"Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом", — сообщил глава МВД.

Судя по опубликованным кадрам с места задержания, при Рябчуке было оружие.

Подозреваемого в расстреле военных на Южмаше Артемия Рябчука задержали
Подозреваемого в расстреле военных на Южмаше Артемия Рябчука задержали
Нацгвардеец сразу после расстрела выехал с Днепра
Нацгвардеец сразу после расстрела выехал с Днепра
Сотрудники полиции обнаружили его в Подгородном неподалеку Днепра
Сотрудники полиции обнаружили его в Подгородном неподалеку Днепра
Преступник был вооружен
Преступник был вооружен

Ранее "Телеграф" сообщал, что чрезвычайное происшествие на территории Южного машиностроительного завода в Днепре произошло в ночь на четверг, 27 января. Нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев сразу после того, как получил в оружейной автомат АК-47. На месте погибли 5 человек, а еще 5 получили ранения. После этого преступнику удалось скрыться, а в области был введен план-перехват.

После произошедшего территорию завода полностью оцепили правоохранители, а ближайшие улицы в районе ЮМЗ были заблокированы.

Теги:
#Полиция #Днепр #Задержание #Нацгвардия #Стрілянина
Артемия Рябчука задержали в Подгородном около Днепра
Днепр
Подозреваемый в расстреле военных в Днепре задержан: первые фото
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Артемия Рябчука задержали в Подгородном около Днепра
Подозреваемый в расстреле военных в Днепре задержан: первые фото
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